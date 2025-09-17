szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

21°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Európa-kupa

1 órája

Magyar Bianka ismerős kolléga ellen vezetheti ki Európába a Szekszárdot

Címkék#Európa-kupa#Magyar Bianka#Tarr KSC Szekszárd

Csehországban kezdi meg a 2025/2026-os idényét a Tarr KSC Szekszárd, amely ma este a DSK Basketball Brandys vendégeként lép pályára az Európa-kupa selejtezőjének első mérkőzésén.

Szerdán délelőtt kilenc órakor tíz játékossal indult el Magyar Bianka szakmai stábja a cseh fővárosba, ahova a tervek szerint hét órás buszút után érkezik meg. Egy átmozgató edzés szerepel a Tarr KSC Szekszárd mai programjában a Prága külvárosában található Rokytka sportcsarnokban, tájékoztatta portálunkat Murva Szabolcs technikai vezető. A szekszárdiak ellenfelének székhelye a fővárostól harminc kilométerre észak-keletre található Brandys nad Labemben található, de nemzetközi meccseit Prágában játsszák, a kék-fehéreket is itt szállásolták el vendéglátóik.

tarr ksc szekszárd brandys európa-kupa selejtező
Tíz játékossal utazott a Tarr KSC Szekszárd szerda délelőtt Prágába
Fotó: Mártonfai Dénes

Régről ismert edzők a kispadokon

A cseh klub honlapja egy érdekes tényre hívja fel a figyelmet, miszerint Magyar Bianka és Daniel Kurucz korábban már találkoztak egymással tétmérkőzésen. A 2019-es nápolyi Universiadén előbbi a magyar válogatott másodedzője volt, míg cseh kollégája hazája nemzeti csapatát irányította (a mieink 56–54-es vereséget szenvedtek a csoportkörben).

Kurucz, akinek információink szerint nincsen magyar kötődése, korábban a Nymburk edzőjeként találkozott már a szekszárdiakkal, az akkori 86–69-es siker volt a KSC első győzelme a nemzetközi színtéren. A hazai visszavágót 73–66-ra nyerte Djokics Zseljko csapata.

Dombai Rékára hívja fel a figyelmet a FIBA

A németországi eseményen nemzeti csapatunk egyik húzóembere volt Dombai Réka, aki nyáron Győrből tette át székhelyét Szekszárdra. A napokban 23. születésnapját ünneplő, de már rengeteg nemzetközi tapasztalattal rendelkező hátvédre a Nemzetközi Kosárlabda-szövetség is felhívta a figyelmet.
A magyar válogatott játékos ott van aközött a hat kosárlabdázó között, akiket szerintük érdemes megkülönböztetett figyelemmel követni. A FIBA kiemeli, most kezd beérni Dombai Réka játéka, aki húzóembere lehet a szekszárdiaknak és kulcsszerep hárulhat rá, hogy a KSC ott legyen az Európa-kupa főtábláján.

A KSC Szekszárd kilencedik éve Európában

Amennyiben a Tarr KSC Szekszárd sikerrel veszi a selejtezőt, úgy sorozatban kilencedik évét kezdheti meg a nemzetközi porondon (hat szezont az Európa-kupában, kettőt az Euroligában húzott le).

Európa-kupa, selejtező, 1. mérkőzés
DSK Basketball Brandys (cseh)–Tarr KSC Szekszárd
Prága, csütörtök, 19 óra

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu