szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

17°
+24
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Európa-kupa

31 perce

Kiütötte ellenfelét, ismét kilépett Európába a Tarr KSC Szekszárd! (galériával)

Címkék#Európa-kupa#TARR KSC Szekszárd#KSC Szekszárd

A tizenkét pontos idegenbeli sikere után otthon 84–55-re legyőzte cseh riválisát a Tarr KSC Szekszárd, ezzel bejutott az Európa-kupa főtáblájára.

Fél órával a labdafeldobás előtt Daniel Kurucz, a csehek vezetőedzője sztoikus nyugalommal dobált büntetőket – nem is rosszul – a melegítő játékosai környezetében, később kedélyesen elbeszélgetett Magyar Biankával és segítőjével, Rachelle Matthysszel. Hogy ezzel a higgadtság a belső feszültséget próbálta leplezni és nem a magabiztosságot, az egy perc után kiderült, amikor 6–0-s hazai vezetésnél időt kért.

Carolina Rodrigues
Fotó: Makovics Kornél

Újabb másfél perccel később összesítésben már húsz ponttal vezetett a KSC, ami már több, mint megnyugtató előnynek számíthatott. Az első mérkőzést betegen vállaló Theodoreán Alexandra labdaszerzése vagy az „odavágón” remekelő Holcz Rebeka sapkája is azt mutatta, hogy élvezik a játékot a szekszárdiak. Ekkor még az is belefért, hogy a csehek többször ziccerig törhettek kosárra, de 32–28-nál Magyar Bianka magához rendelte csapatát.

Hogy a félidőre hat pont előnnyel mehetett a KSC, az többek között Dombai Réka legjobb pillanatban jött triplájának volt köszönhető. Az első húsz percet 1/4-es mutatóval zárták a hazaiak, a nagyszünet után aztán Liza Karlen és Carolina Rodrigues is betalált kintről, pillanatok alatt meglépve riválisától tizenkét pontra (53–41). Ekkor már Kurucz mesterről sem lehetett volna a nyugalom szobrát mintázni, a Brandysnek pedig innentől már csak a szimpatikus vesztes szerep jutott, a Tarr KSC Szekszárd pedig készülhet sorozatban – és története során is – a kilencedik nemzetközi kupaszezonjára, amit majd október elején kezd meg.

Az ellenfelek között a belga Mechelen és az olasz GEAS Basket biztosan ott lesz, míg a Galatasaray–Sepsi Euroliga-selejtező visszavágóját később rendezik (a romániai első mérkőzést a törökök 81–48-ra nyerték meg).

Európa-kupa, selejtező, visszavágó
Tarr KSC Szekszárd–DSK Basketball Brandys (cseh) 84–55 (24–14, 17–21, 27–10, 16–10)
Szekszárd, 600 néző. V.: Tomasovic (szlovák), Marchis (román), Mikulic (horvát)
Szekszárd: Rodrigues 9/3, Dombai 30/6, Holcz 8, Karlen 13/3, Gakdeng 14. Csere: Theodoreán 5/3, Ovner 2, Nyári 1, Szücs G. 2, Hencsik. Vezetőedző: Magyar Bianka
Brandys: Zilová 4, Burgar 7/3, Pavic 11/3, Bates 5, Hanusová 4. Csere: Gavin, Ondrousková 2, Stovicková, Lisková 14/3, Holá 3, Ceralová, Durdová 5/3. Vezetőedző: Daniel Kurucz
Az eredmény alakulása. 3. perc: 8–0. 6. p.: 16–7. 9. p.: 20–14. 12. p.: 28–18. 16. p.: 32–28. 22. p.: 43–41. 24. p.: 53–41. 28. p.: 66–43. 32. p.: 71–47. 38. p.: 77–54.
Továbbjutott: a Szekszárd, kettős győzelemmel.

Európa-kupa selejtező Tarr KSC Szekszárd–DSK Basketball Brandys

Fotók: Makovics Kornél

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu