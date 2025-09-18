A második félidőben törte meg ellenfelét, egy lépésre a főtáblától a KSC Szekszárd!

Kiegyenlítetten indult a mérkőzés, ám hamar megmutatkozott, hogy a KSC támadójátékát túl sokszor jellemzi az öncélúság. Ez főleg azért volt szembetűnő, mert amikor sikerült gyorsítani a tempón, könnyedén tudott üres dobásokat kialakítani a Szekszárd, ám ebből keveset láthatott a közönség. Inkább a lassabb, statikusabb támadások domináltak, ami kedvezett a cseh ellenfélnek, amely jó váltásokkal sokszor megakasztotta a KSC próbálkozásait. A nehéz dobások alacsony hatékonysága mellett a védekezésben is kiütközött a fiatal csapat rutintalansága: az első negyedben a rossz váltások és a faultok okozták a legtöbb gondot, sok üres dobóhelyzetet engedve a cseheknek.

Holcz Rebeka (balra) és Dombai Réka volt a Tarr KSC Szekszárd húzóembere az Európa-kupa első selejtezőmeccsén

Fotó: Mártonfai Dénes

A folytatásban ezen sikerült javítani, hiszen a második negyed közepétől határozottabb lett a védekezés, és többször is meg tudták állítani a DSK akcióit még dobás előtt. Így is folyamatosan ott lebegett a veszély, hogy a hátrány nagyobbra nő, ám a félidőre mindössze öt pont volt a különbség – ami annak fényében kifejezetten kedvezőnek számított, hogy a csehek több alkalommal is két számjegyű előnyért támadhattak.

A KSC Szekszárd szebbik arca

A szünet után teljesen más Szekszárd lépett parkettre. Magyar Bianka rendezte a sorokat és a csapat tudatosabb, az ellenfél gyengeségeire építő játékkal kezdte meg a második félidőt. Gyorsan sikerült megfordítani az állást, és a jól felépített figurák rendre üres dobóhelyzeteket vagy kedvező párharcokat alakítottak ki. Amikor pedig beestek a hárompontosok is, akkor a KSC folyamatosan növelni tudta az előnyét.

A harmadik negyed harminc pontja lényegében eldöntötte a mérkőzést: a DSK nem tudta követni a szekszárdiak tempóváltását. Bár Hasunová próbálta a hátán vinni a cseh együttest, egyedül kevésnek bizonyult a sokoldalúan jó teljesítményt nyújtó szekszárdiakkal szemben. A különbség végül megnyugtató mértékű lett, így a Tolna vármegyei csapat bizakodva várhatja a jövő szerdai visszavágót.

Európa-kupa, selejtező, 1. mérkőzés

DSK Basketball Brandys (cseh)–Tarr KSC Szekszárd 69–81 (19–16, 19–17, 16–30, 15–18)

Prága, v.: Zenis (szlovák), Matuszewka (lengyel), Radonjic (osztrák)

DSK: Zilová 4, LISKOVÁ 5, Gavin 10, BATES 8, HANUSOVÁ 21/9. Csere: Burgar 2, Pavic 6, Holá 2, Stovicková, Ondrousková 7/3, Ceralová 2, Ebenhöhová 2. Vezetőedző: Daniel Kurucz

KSC: Rodrigues 15/6, DOMBAI 29/15, HOLCZ 19/6, KARLEN 9, Gakdeng 2. Csere: Theodoreán 1, Ovner 3, Szücs G. 3/3, Nyári. Vezetőedző: Magyar Bianka

Az eredmény alakulása. 3. perc: 4–4. 7. p.: 15–10. 9. p.: 19–11. 12. p.: 19–18. 15. p.: 29–20. 21. p.: 41–36. 25. p.: 45–49. 30. p.: 54–63. 33. p.: 56–66. 37. p.: 67–78.