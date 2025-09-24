Kiütötte ellenfelét, ismét kilépett Európába a Tarr KSC Szekszárd

Fél órával a labdafeldobás előtt Daniel Kurucz, a csehek vezetőedzője sztoikus nyugalommal dobált büntetőket – nem is rosszul – a melegítő játékosai környezetében, később kedélyesen elbeszélgetett Magyar Biankával és segítőjével, Rachelle Matthysszel. Hogy ezzel a higgadtság a belső feszültséget próbálta leplezni és nem a magabiztosságot, az egy perc után kiderült, amikor 6–0-s hazai vezetésnél időt kért.

Carolina Rodrigues

Fotó: Makovics Kornél

Újabb másfél perccel később összesítésben már húsz ponttal vezetett a KSC, ami már több, mint megnyugtató előnynek számíthatott. Az első mérkőzést betegen vállaló Theodoreán Alexandra labdaszerzése vagy az „odavágón” remekelő Holcz Rebeka sapkája is azt mutatta, hogy élvezik a játékot a szekszárdiak. Ekkor még az is belefért, hogy a csehek többször ziccerig törhettek kosárra, de 32–28-nál Magyar Bianka magához rendelte csapatát.

Hogy a félidőre hat pont előnnyel mehetett a KSC, az többek között Dombai Réka legjobb pillanatban jött triplájának volt köszönhető. Az első húsz percet 1/4-es mutatóval zárták a hazaiak, a nagyszünet után aztán Liza Karlen és Carolina Rodrigues is betalált kintről, pillanatok alatt meglépve riválisától tizenkét pontra (53–41). Ekkor már Kurucz mesterről sem lehetett volna a nyugalom szobrát mintázni, a Brandysnek pedig innentől már csak a szimpatikus vesztes szerep jutott, a Tarr KSC Szekszárd pedig készülhet sorozatban – és története során is – a kilencedik nemzetközi kupaszezonjára, amit majd október elején kezd meg.

Az ellenfelek között a belga Mechelen és az olasz GEAS Basket biztosan ott lesz, míg a Galatasaray–Sepsi Euroliga-selejtező visszavágóját később rendezik (a romániai első mérkőzést a törökök 81–48-ra nyerték meg).

Európa-kupa, selejtező, visszavágó

Tarr KSC Szekszárd–DSK Basketball Brandys (cseh) 84–55 (24–14, 17–21, 27–10, 16–10)

Szekszárd, 600 néző. V.: Tomasovic (szlovák), Marchis (román), Mikulic (horvát)

Szekszárd: Rodrigues 9/3, Dombai 30/6, Holcz 8, Karlen 13/3, Gakdeng 14. Csere: Theodoreán 5/3, Ovner 2, Nyári 1, Szücs G. 2, Hencsik. Vezetőedző: Magyar Bianka

Brandys: Zilová 4, Burgar 7/3, Pavic 11/3, Bates 5, Hanusová 4. Csere: Gavin, Ondrousková 2, Stovicková, Lisková 14/3, Holá 3, Ceralová, Durdová 5/3. Vezetőedző: Daniel Kurucz

Az eredmény alakulása. 3. perc: 8–0. 6. p.: 16–7. 9. p.: 20–14. 12. p.: 28–18. 16. p.: 32–28. 22. p.: 43–41. 24. p.: 53–41. 28. p.: 66–43. 32. p.: 71–47. 38. p.: 77–54.

Továbbjutott: a Szekszárd, kettős győzelemmel.