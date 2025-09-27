szeptember 28., vasárnap

Kosárlabda női NB I

11 órája

Végig kiélezett csatában a hajrában dőlt el az újonc fővárosi együttes és a KSC Szekszárd párharca

Címkék#TARR KSC Szekszárd#kosárlabda NB I/A#Csata Basketball

A női kosárlabda NB I 2025/2026-os idényének nyitófordulójában a Tarr KSC Szekszárd idegenben 75–72-re legyőzte a Csata TKK csapatát.

Teol.hu

A légiósaira támaszkodva lendületesen kezdte a mérkőzést a Csata, és ezzel kifejezetten meglepte a Tolna vármegyei együttest. Alig három perc elteltével már időt kellett kérnie Magyar Biankának (12–4), mert a szekszárdi védekezés szervezetlennek bizonyult, a rossz váltásokból sorra jöttek a könnyű kosarak. 

Liza Karlen ponterősen játszott az újonc Csata elleni bajnokin
Fotó: TEOL

A dán válogatott hátvéd, Alberte Rimdal ekkor megállíthatatlannak tűnt, miközben a KSC támadójátékát a rossz dobások mellett a ki nem kényszerített hibák is hátráltatták. Egyedül a büntetők kiharcolása és értékesítése volt dicsérhető, a játék összességében akadozott és ötlettelennek bizonyult. 

Az első negyed második felére azonban magára talált a Szekszárd, védekezése feszesebbé vált, és ezzel sikerült közelebb zárkózni a fővárosiakhoz. A távoli dobások ugyan továbbra sem mentek, de a festékben egyre több megoldást talált a vendégcsapat. Liza Karlen agresszivitása kulcsfontosságú volt a felzárkózásban, a második negyed töredezett játékát pedig jobban menedzselte a KSC. A látványosan visszaeső hazai támadójáték miatt a szünetre mindössze kétpontos különbség maradt a felek között (37–35). 

A fordulás után ismét a Csata kezdett élesebben, egyszerű figurákkal is könnyedén szereztek kosarat, miközben a szekszárdi támadójáték sokszor túlgondolt és pontatlan volt. Aztán a Dombai Réka-Carolina Rodrigues „szerepcsere" új lendületet hozott: Dombai játékszervezése és Rodriguez pontjai stabilizálták a vendégek játékát. A vezetést is átvette a KSC, ám az egyéni hibák és a túlvállalt megoldások miatt 55–55-ről indult az utolsó negyed. 

A záró etap elején Dombai védekezésben villant, ám támadásban továbbra sem jöttek a találatok. A hazaiak sem tudták kihasználni a szekszárdiak pontatlanságát, így végig szoros maradt az állás. A hajrában a hibák számának minimalizálása lett a döntő tényező, a kulcspillanatokban pedig a büntetőzésben bizonyult hatékonyabbnak a KSC. Bár a Csata az utolsó másodpercekben még támadhatott a döntetlenért, nem tudott élni a lehetőséggel, így Magyar Bianka csapata győzelemmel indította a szezont.

Női kosárlabda NB I., 1. forduló

Csata TKK–Tarr KSC Szekszárd 72–75 (24–17, 13–18, 18–20, 17–20)
Budapest, Népfürdő utca, E.ON Sportcsarnok, v.: Minár, Jakab, Gruber 
Csata: Walker 14/3, Rimdal 20/9, Tózer-Nemes 10/6, Varga-Aradi 3, Williams 13. Csere: Karlocai 3/3, Vári, Hegedűs J. 4, Boricic 5, Biczó. Vezetőedző: Tursics Krisztián
KSC Szekszárd: Rodrigues 15/6, Dombai 15/3, Karlen 18/6, Szűcs G. 2, Gakdeng 12. Csere: Theodoreán 3/3, Ovner 10/6, Nyári. Vezetőedző: Magyar Bianka 
Kipontozódott: Williams (36.), Theodoreán (39.)

 

