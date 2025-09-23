1 órája
A Tarr KSC Szekszárd kilencedik nemzetközi kupaidénye a tét
Az Európa-kupa selejtezőjének visszavágóján fogadja szerdán 18 órakor a cseh DSK Basketball Brandys együttesét a Tarr KSC Szekszárd.
Egy hete tizenkét pontos előnyt harcolt ki magának Prágában a Tarr KSC Szekszárd, amely a második félidei kiváló védekezésének köszönhetően nyert 81–69-re a DSK vendégeként. Magyar Bianka vezetőedző bízhat abban, hogy a hazai visszavágón a megilletődöttségnek már nyoma sem lesz, hiszen a két tengerentúli légiós, Liza Karlen (9 pont, 10 lepattanó) és Maria Gakdeng is átesett a tűzkeresztségen, ami az európai kupasorozatot illeti.
A dél-szudáni válogatott center ráadásul betegséggel küzdött a kinti találkozó ideje alatt, ezért is töltött csak szűk húsz percet a parketten, ez idő alatt szerzett két pontot, szedett le öt lepattanót és blokkolt egy dobást. Gakdeng mellett a csapatkapitány Theodoreán Alexandra sem volt százszázalékos állapotban. Murvai Szabolcs technikai vezető portálunknak elmondta, mindketten bevethetőek lesznek a szerdai találkozón.
Centerére szüksége is lesz a Szekszárdnak, a prágai találkozón ugyanis a 190 centiméterre nőtt Alena Hanusová nemcsak magasságával emelkedett ki a csapatból, de 21 pontjával és 10 lepattanójával is. Gakdeng hiányában Karlen tíz gyűrűről lecsorgó labdaszerzése mellett Dombai Réka nyolc lepattanót jegyzett.
A második félidőben törte meg ellenfelét, egy lépésre a főtáblától a KSC Szekszárd!
Gerebenék is a KSC Szekszárd riválisai lehetnek
A cseh csapat kedd délután érkezik meg Szekszárdra, a találkozó időpontjában egy edzést vezényelt játékosainak Daniel Kurucz. A párharc győztese bejut az Európa-kupa csoportkörébe, ahol a belga Mechelennel, az olasz GEAS Baskettel és a Galatasaray–Sepsi Euroliga-selejtező vesztesével kerül egy négyesbe. A kvalifikációs mérkőzés romániai találkozóját a törökök 81–48-ra nyerték a két ex-szekszárdival, Gereben Líviával és Szabó Fannival, valamint Mérész Beatrix-szel felálló sepsiszentgyörgyieket ellen.
Európa-kupa, selejtező, visszavágó
Tarr KSC Szekszárd–DSK Basketball Brandys (cseh)
Szekszárd, városi sportcsarnok, szerda, 18 óra