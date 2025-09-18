Újjáalakult cseh gárdán át vezethet a KSC Szekszárd útja Európába

Csehország középső részén, Prága közelében található Brandys nad Labem, egy alig húszezres kisváros, amely az utóbbi években ismét felkerült a cseh kosárlabda térképére. A női szakágban itt működik a DSK Basketball, amely neve sokaknak ismerősen csenghet a 2010-es évek cseh bajnokságából és európai kupaküzdelmeiből. Akkoriban a DSK a hazai élvonal egyik meghatározó csapatának számított: bajnoki dobogós helyezéseket ért el, 2016-ban kupát nyert, és a nemzetközi porondon is tisztességgel helytállt. A klub története azonban nem volt töretlen: 2019-ben átalakuláson esett át, Brandysban pedig újjáépítés kezdődött. Az együttes 2023-ban tért vissza a legmagasabb szintnek számító ZBL-be, és azóta fokozatosan igyekszik megszilárdítani helyét az élvonalban.

Daniel Kurucz csapata fogadja a Tarr KSC Szekszárdot az Európa-kupa selejtezőjében

Forrás: DSK

Újjáépítés Kurucz irányításával

A brandysi klub a visszatérést követően apró lépésekkel halad előre, a fejlődés irányát pedig 2020 óta Daniel Kurucz vezetőedző határozza meg. Vele harcolta ki a csapat a feljutást, és azóta is ő irányítja a fokozatosan fejlődő együttest. A játékstílus sokat alakult az elmúlt években: a másodosztályban még gyors, kombinatív támadójátékot játszottak, sok labdajáratással, gyorsindítással és periméterről érkező dobásokkal. A ZBL-ben azonban gyorsan kiderült, hogy a tempó, a fizikai különbség és az ellenfelek minősége miatt ez a modell nem fenntartható.