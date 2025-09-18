szeptember 18., csütörtök

Európa-kupa selejtező

56 perce

Újjáalakult cseh gárdán át vezethet a KSC Szekszárd útja Európába

Csütörtökön kezdi meg nemzetközi szereplését a Tarr KSC Szekszárd, amely első ellenfelét a cseh DSK Basketball Brandýs ellen vívja. A stabil védekezésű, ám támadásban kevésbé sokszínű riválissal szemben kötelezőnek tűnik a továbbjutás, hiszen a Tolna vármegyei csapat sorozatban harmadszor juthat az Európa-kupa főtáblájára.

Ellenbruch Zsolt

Csehország középső részén, Prága közelében található Brandys nad Labem, egy alig húszezres kisváros, amely az utóbbi években ismét felkerült a cseh kosárlabda térképére. A női szakágban itt működik a DSK Basketball, amely neve sokaknak ismerősen csenghet a 2010-es évek cseh bajnokságából és európai kupaküzdelmeiből. Akkoriban a DSK a hazai élvonal egyik meghatározó csapatának számított: bajnoki dobogós helyezéseket ért el, 2016-ban kupát nyert, és a nemzetközi porondon is tisztességgel helytállt. A klub története azonban nem volt töretlen: 2019-ben átalakuláson esett át, Brandysban pedig újjáépítés kezdődött. Az együttes 2023-ban tért vissza a legmagasabb szintnek számító ZBL-be, és azóta fokozatosan igyekszik megszilárdítani helyét az élvonalban.

tarr ksc szekszárd európa-kupa selejtező dsk brandys
Daniel Kurucz csapata fogadja a Tarr KSC Szekszárdot az Európa-kupa selejtezőjében
Forrás: DSK

Újjáépítés Kurucz irányításával

A brandysi klub a visszatérést követően apró lépésekkel halad előre, a fejlődés irányát pedig 2020 óta Daniel Kurucz vezetőedző határozza meg. Vele harcolta ki a csapat a feljutást, és azóta is ő irányítja a fokozatosan fejlődő együttest. A játékstílus sokat alakult az elmúlt években: a másodosztályban még gyors, kombinatív támadójátékot játszottak, sok labdajáratással, gyorsindítással és periméterről érkező dobásokkal. A ZBL-ben azonban gyorsan kiderült, hogy a tempó, a fizikai különbség és az ellenfelek minősége miatt ez a modell nem fenntartható.

Az utóbbi két szezonban a DSK támadójátéka gyakran egysíkúvá vált, a kulcsemberekre, elsősorban Alena Hanusovára és Andrea Ondrouskovára épült. A két játékos előszeretettel játszik pick and rollt – amikor az egyikük elzárja a védő útját, a másik pedig betöréssel vagy dobással próbál helyzetbe kerülni –, ám ha ezek a szituációk nem működnek, a támadások könnyen megtorpannak. Védekezésben a DSK igyekszik megőrizni régi identitását: váltogatja az emberfogást és a zónát, a taktikai alapelvek magas szinten vannak, de a gyorsaság és az egyéni minőség hiánya sokszor megmutatkozik. A 2023/2024-es idényben például 85 pont feletti átlagot kaptak meccsenként, amit a következő szezonban 77-re sikerült leszorítani – ez érzékelhető előrelépés, ám a cseh élcsapatok ellen továbbra sem elég.

A két élvonalbeli szezon eredménysora jól kirajzolja a DSK útját. A 2023/2024-es idény alapszakaszában 18 meccsből mindössze négyet nyertek meg, ami az alsóházba száműzte a csapatot. Ott mind a négy mérkőzésüket elveszítették, így a bennmaradásért play-outot kellett vívniuk, amelyet 0–1-ről fordítva 3–1-re nyertek meg a Slovanka Basket ellen. A következő idényben már hat alapszakasz-győzelemig jutottak, ami önmagában továbbra is csak az alsóházhoz volt elegendő. Itt viszont mind a négy mérkőzésükön diadalmaskodni tudtak, és ezzel megnyerték az ötcsapatos alsóházi csoportot, ami már playoff-szereplést ért. Ott azonban szembejött a valóság: a negyeddöntőben a Zabiny Brno három meccsen, összesen 133 pontos különbséggel söpörte ki őket.

Ez a két év tisztán mutatja a fejlődési ívet: az első idényben a túlélés volt a tét, a másodikban már az alsóház megnyerésével a rájátszásig jutottak, de az élmezőnyhöz képest továbbra is komoly a lemaradásuk.

Nemzetközi porondra lépés és nehéz sorsolás

A 2024 tavaszi alsóházi sikernek köszönhetően a DSK először az újjáalapítás óta kiléphetett a nemzetközi porondra és az Európa-kupa sorsolása új kihívások elé állította a brandysi csapatot. A kisvárosi klubnál érezték a lehetőséget és a kihívást is, amiről Daniel Kurucz vezetőedző így nyilatkozott a sorsolás előtt:

Ebben a pillanatban nehéz értékelni az ellenfelek teljesítményét, de az olyan csapatokat, mint a Ferrol, a Lyon vagy a Szekszárd, szeretnénk inkább elkerülni.

A sorsolás azonban nem kímélte a DSK-t: a Tarr KSC Szekszárd lett az ellenfél, ami cseh szemmel aligha jó hír. Kurucz szavai is jelzik, mennyire tisztelik a magyar csapatot, amely papíron egyértelmű esélyesként várhatja a párharcot – ezzel azonban együtt jár az elvárás is, hogy a Magyar Bianka vezette KSC mondhatni kötelező jelleggel vívja ki a továbbjutást. A cseh szakember korábbi tapasztalataiból is látszik a Szekszárd tisztelete:

Nagyon nehéz ellenfél, akit nem igazán szerettünk volna. Személyes tapasztalataim is vannak Szekszárddal, hiszen 2017-ben és 2018-ban, amikor a Nymburkot edzettem, játszottunk velük. Magyarországon nem tudtunk nyerni, most viszont a müncheni sorsolás lehetőséget adott a visszavágóra

A két csapat még sosem találkozott, de az előzetes várakozásokat alátámasztja az a tény is, hogy a Zabiny Brno, amely a DSK-t könnyedén söpörte ki, 2024 őszén az Euroliga-selejtezőben a Szekszárdot két szoros mérkőzésen tudta csak legyőzni (67–66, 73–80). A párhuzam sokatmondó: a cseh ezüstérmes a Tolna vármegyei csapat ellen éppen csak jobbnak bizonyult, míg a DSK ellen lehengerlő fölényben játszott.

Ma Prágában kerül sor az odavágóra, ahol a remek felkészülés után immár tétmeccsen is bizonyíthat a KSC, amely zsinórban harmadszor lehet jelen a második számú európai kupasorozatban, ha sikerrel veszi az első akadályt. A visszavágót szeptember 24-én 18 órától rendezik Szekszárdon.

Európa-kupa, selejtező, 1. mérkőzés
DSK Basketball Brandys (cseh)–Tarr KSC Szekszárd
Prága, csütörtök, 19 óra

