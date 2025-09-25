Gereben Lívia visszatérhet Szekszárdra

A Galatasaray hazai pályán is érvényesítette a papírformát a Sepsi elleni Euroliga-selejtező visszavágóján, ezzel kettős győzelemmel jutott be a legrangosabb európai klubsorozat főtáblájára. Ez azt jelenti, hogy a romániai klubbal teljessé vált a Tarr KSC Szekszárd kvartettje az Európa-kupa csoportkörben.

Gereben Lívia a Sepsi csapatával a Tarr KSC Szekszárd ellen játszhat

Forrás: Sepsi SIC

A sepsiszentgyörgyi gárdát jól ismeri a kék-fehér klub, amely a cseh DSK Basketball Brandys legyőzésével vívta ki szereplését a főtáblán. Korábban a Sió Kupán szerepelt már az erdélyi klub, de az Ek-selejtezőben is összecsapott egymással a két alakulat. A Sepsi keretét alkotja az ex-szekszárdi Gereben Lívia és Szabó Fanni, valamint Mérész Beatrix, a csapat menedzsere pedig a KSC-nél korábban másodedzői posztot betöltő Pásztori István.

Az Európa-kupa csoportköre október 8-án kezdődik, Magyar Bianka csapata a milánói GEAS Basket együttesét fogadja a nyitófordulóban. Egy héttel később Sepsiszentgyörgyre, majd október 23-án a belga Mechelenhez utaznak a szekszárdiak, írja a FIBA hivatalos oldala.