2 órája
A házigazda KSC Szekszárd nyerte a Sió Kupát (képgalériákkal)
Az 56. Sió Kupa nemzetközi női felkészülési kosártorna döntője fordulatos mérkőzést hozott. A KSC Szekszárd két ponttal múlta felül a TFSE gárdáját.
A KSC Szekszárd két ex-játékosa, a nyáron TFSE-be igazoló Mányoky Réka és Bernáth Réka sérülés miatt nem került be a fővárosiak meccskeretébe, így a torna fináléjában szűkültek Hegedűs Péter edző rotációs lehetőségei.
A KSC Szekszárd nagy küzdelemben fektette két vállra a TFSE gárdáját
Mindez azonban a döntő elején nem látszott Dúlék játékán, hiszen előbb érték el az üzemi hőfokot mint hazai pályán játszó riválisuk. A szekszárdiak az első negyed hajrájában a két amerikai idegenlégiósuk és a válogatott Dombai Réka pontjaival fordították meg az állást. A második tíz percben egymás hibáiból éltek a csapatok, könnyelműen eladott labdák, tiszta dobások maradtak ki mindkét oldalon. A harmadik felvonás elején három triplával megfordította a meccset a TFSE, sorra maradtak ki a hazai ziccerek, 50-50-nél azonban utolérte riválisát a KSC. Kétpontos vendégvezetésről indult az utolsó tíz perc (56–58), amelynek kezdetén őrült rohanás következett. A 36. percben még semmi nem dőlt el, hiszen 67–67 állt az eredményjelzőn. Az utolsó percekre fordulva Magyar Bianka együttese Dombai hármasával és Karlen duplájával fordította ismét a maga javára az állást. 72–70-nél 5.2 másodperccel a vége előtt Tóth Franka labdája leperdült a gyűrűről, a KSC visszavágott a májusban elszenvedett két bajnoki vereségért, s tizenegyedszer hódította el a Sió Kupa vándorserlegét.
56. Sió Kupa, döntő. Tarr KSC Szekszárd–TFSE-MTK 72–70 (27–22, 14–15, 15–21, 16–12)
Szekszárdi sportcsarnok, v: Benczur, Minár, Jakab
Szekszárd: Rodrigues 13, Dombai 17/6, Theodoreán 2, Szücs 4, Karlen 14. Csere: Holcz 4, Gakdeng 13, Nyári, Ovner 5/3. Vezetőedző: Magyar Bianka
TFSE: Dúl 10/6, Donarski 15/12, Gábor 11, Vígh 7/3 Tóth F. 12/6. Csere: Pusztai 10, Kádár 3, Vladár, Bacsó, Takács D. 2. Vezetőedző: Hegedűs Péter
Kipontozódott: Kádár (33.).
Bronzmérkőzés. SERCO UNI Győr–Dávid Kornél KA 112–82 (40–27, 27–19, 20–15, 25–21)
Legjobb dobók: Tulonen 20, Jelenc 19, Zsebe-Weninger 17, Dubei 16, illetve Deans 22, Dávid 21, Szűcs L. 16, Ehmann 10.
Az 56. Sió Kupa végeredménye: 1. Tarr KSC Szekszárd, 2. TFSE-MTK, 3. SERCO UNI Győr, 4. Dávid Kornél KA.
Ők vehettek át különdíjat az eredményhirdetésen
Különdíjasok. A torna legjobb játékosa: Zsebe-Weninger Virág (Győr). A torna legeredményesebb játékosa (44 pont): Kristen Deans (Dávid Kornék KA). A győztes csapat edzője: Magyar Bianka (KSC Szekszárd). A csapatok legjobbjai. Tarr KSC Szekszárd: Dombai Réka. TFSE-MTK: Lexi Donarski. SERCO UNI Győr: Dubei Debóra. Dávid Kornél KA: Kristen Deans.
A KSC a tavalyi év különdíjait is ezúttal adta át. Az elmúlt szezon legjobb szekszárdi játékosának járó Szabó Ödön-díjat Szücs Gréta, az előző szezon legtöbbet fejlődő szekszárdi játékosának járó dr. Pető Gyula-díjat Holcz Rebeka kapta. Az elmúlt szezon legtöbbet fejlődő Tolna vármegyei játékvezetője, vagyis a Szabó György-díj tulajdonosa Székely Bernadett lett.
56. Sió Kupa női felkészülési kosárlabda-torna, döntőFotók: Makovics Kornél
56. Sió Kupa női felkészülési kosárlabda-torna, eredményhirdetésFotók: Makovics Kornél