A házigazda KSC Szekszárd nyerte a Sió Kupát (képgalériákkal)

A KSC Szekszárd két ex-játékosa, a nyáron TFSE-be igazoló Mányoky Réka és Bernáth Réka sérülés miatt nem került be a fővárosiak meccskeretébe, így a torna fináléjában szűkültek Hegedűs Péter edző rotációs lehetőségei.

Carolina Rodrigues jól mozgatta a KSC Szekszárd csapatát

Fotó: Makovics Kornel

A KSC Szekszárd nagy küzdelemben fektette két vállra a TFSE gárdáját

Mindez azonban a döntő elején nem látszott Dúlék játékán, hiszen előbb érték el az üzemi hőfokot mint hazai pályán játszó riválisuk. A szekszárdiak az első negyed hajrájában a két amerikai idegenlégiósuk és a válogatott Dombai Réka pontjaival fordították meg az állást. A második tíz percben egymás hibáiból éltek a csapatok, könnyelműen eladott labdák, tiszta dobások maradtak ki mindkét oldalon. A harmadik felvonás elején három triplával megfordította a meccset a TFSE, sorra maradtak ki a hazai ziccerek, 50-50-nél azonban utolérte riválisát a KSC. Kétpontos vendégvezetésről indult az utolsó tíz perc (56–58), amelynek kezdetén őrült rohanás következett. A 36. percben még semmi nem dőlt el, hiszen 67–67 állt az eredményjelzőn. Az utolsó percekre fordulva Magyar Bianka együttese Dombai hármasával és Karlen duplájával fordította ismét a maga javára az állást. 72–70-nél 5.2 másodperccel a vége előtt Tóth Franka labdája leperdült a gyűrűről, a KSC visszavágott a májusban elszenvedett két bajnoki vereségért, s tizenegyedszer hódította el a Sió Kupa vándorserlegét.

56. Sió Kupa, döntő. Tarr KSC Szekszárd–TFSE-MTK 72–70 (27–22, 14–15, 15–21, 16–12)

Szekszárdi sportcsarnok, v: Benczur, Minár, Jakab

Szekszárd: Rodrigues 13, Dombai 17/6, Theodoreán 2, Szücs 4, Karlen 14. Csere: Holcz 4, Gakdeng 13, Nyári, Ovner 5/3. Vezetőedző: Magyar Bianka

TFSE: Dúl 10/6, Donarski 15/12, Gábor 11, Vígh 7/3 Tóth F. 12/6. Csere: Pusztai 10, Kádár 3, Vladár, Bacsó, Takács D. 2. Vezetőedző: Hegedűs Péter

Kipontozódott: Kádár (33.).

Bronzmérkőzés. SERCO UNI Győr–Dávid Kornél KA 112–82 (40–27, 27–19, 20–15, 25–21)

Legjobb dobók: Tulonen 20, Jelenc 19, Zsebe-Weninger 17, Dubei 16, illetve Deans 22, Dávid 21, Szűcs L. 16, Ehmann 10.