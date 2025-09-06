A házigazda KSC Szekszárd nyerte a Sió Kupát (képgalériával)

A KSC Szekszárd két ex-játékosa, a nyáron TFSE-be igazoló Mányoky Réka és Bernáth Réka sérülés miatt nem került be a fővárosiak meccskeretébe, így a torna fináléjában szűkültek Hegedűs Péter edző rotációs lehetőségei.

Carolina Rodrigues jól mozgatta a KSC Szekszárd csapatát

Fotó: Makovics Kornel

Mindez azonban a döntő elején nem látszott Dúlék játékán, hiszen előbb érték el az üzemi hőfokot mint hazai pályán játszó riválisuk. A szekszárdiak az első negyed hajrájában a két amerikai és a válogatott Dombai Réka pontjaival fordították meg az állást. A második tíz percben egymás hibáiból éltek a csapatok, könnyelműen eladott labdák, tiszta dobások maradtak ki mindkét oldalon. A harmadik felvonás elején három triplával megfordította a meccset a TFSE, sorra maradtak ki a hazai ziccerek, 50-50-nél azonban utolérte riválisát a KSC. Kétpontos vendégvezetésről indult az utolsó tíz perc (56–58), amelynek kezdetén őrült rohanás következett. A 36. percben még semmi nem dőlt el, hiszen 67–67 állt az eredményjelzőn. Az utolsó percekre fordulva Magyar Bianka együttese Dombai hármasával és Karlen duplájával fordította ismét a maga javára az állást. 72–70-nél 5.2 másodperccel a vége előtt Tóth Franka labdája leperdült a gyűrűről, a KSC visszavágott a májusban elszenvedett két bajnoki vereségért, s tizenegyedszer hódította el a Sió Kupa vándorserlegét.

Döntő. Tarr KSC Szekszárd–TFSE-MTK 72–70 (27–22, 14–15, 15–21, 16–12)

Szekszárdi sportcsarnok, v: Benczur, Minár, Jakab

Szekszárd: Rodrigues 13, Dombai 17/6, Theodoreán 2, Szücs 4, Karlen 14. Csere: Holcz 4, Gakdeng 13, Nyári, Ovner 5/3. Vezetőedző: Magyar Bianka

TFSE: Dúl 10/6, Donarski 15/12, Gábor 11, Vígh 7/3 Tóth F. 12/6. Csere: Pusztai 10, Kádár 3, Vladár, Bacsó, Takács D. 2. Vezetőedző: Hegedűs Péter

Kipontozódott: Kádár (33.)

Bronzmérkőzés. SERCO UNI Győr–Dávid Kornél KA 112–82 (40–27, 27–19, 20–15, 25–21)

Legjobb dobók: Tulonen 20, Jelenc 19, Zsebe-Weninger 17, Dubei 16, illetve Deans 22, Dávid 21, Szűcs L. 16, Ehmann 10.

Az 56. Sió Kupa végeredménye: 1. Tarr KSC Szekszárd, 2. TFSE-MTK, 3. SERCO UNI Győr, 4. Dávid Kornél KA.

Különdíjasok. A torna legjobb játékosa: Zsebe-Weninger Virág (Győr). A torna legeredményesebb játékosa (44 pont): Kristen Deans (Dávid Kornék KA). A győztes csapat edzője: Magyar Bianka (KSC Szekszárd).

A csapatok legjobbjai. Tarr KSC Szekszárd: Dombai Réka. TFSE-MTK: Lexi Donarski. SERCO UNI Győr: Dubei Debóra. Dávid Kornél KA: Kristen Deans.

A KSC a tavalyi év különdíjait is ezúttal adta át. Az elmúlt szezon legjobb szekszárdi játékosának járó Szabó Ödön díjat Szücs Gréta, az előző szezon legtöbbet fejlődő szekszárdi játékosának járó dr. Pető Gyula díjat Holcz Rebaka kapta. Az elmúlt szezon legtöbbet fejlődő Tolna vármegyei játékvezetője, vagyis a Szabó György díj tulajdonosa Székely Bernadett lett.