Szezonfelvezető

4 órája

Új impulzusokkal az előrelépés reményében – ez lehet a Tarr KSC Szekszárd mottója

A jövőbe tekintve készül a szezonra a Tarr KSC Szekszárd, ahol hisznek abban, hogy a belső fejlődés és az új érkezők gyors beilleszkedése elegendő lehet a tavalyi eredmény felülmúlásához egy olyan idényben is, amikor elsődleges szempont a hosszú távú tervek megalapozása.

Ellenbruch Zsolt

Megfiatalított kerettel, fejlődő saját nevelésű játékosokkal és európai kupaszereplést érő selejtezős teljesítménnyel a háta mögött várhatja a Tarr KSC Szekszárd a női kosárlabda NB I/A csoportjának 2025/2026-os  küzdelmeit. A nyáron nagy volt a jövés-menés a tolnai vármegyeszékhely csapatánál: a keretben, a szakmai stábban és az elvárásokban is történtek változások. Nézzük, mire lehet számítani az új idényben!

tarr ksc szekszárd magyar bianka
Az előző szezonban elért hatodik helynél előrébb lépne az új idényben a Tarr KSC Szekszárd
Fotó: Mártonfai Dénes

Miként alakult át a Tarr KSC Szekszárd kerete?

A kerettervezés egyik legfontosabb eleme a magyar mag együtt tartása volt. Ennek köszönhetően a csapatkapitány Theodoreán Alexandra mellett a szintet lépő Holcz Rebeka és a térdműtét után lábadozó Baa Dominika, valamint a saját nevelésű fiatalok (Szücs Gréta, Nyári Döniz, Hencsik Adrienn és Pomsár Anna) is maradtak, megalapozva a jövő fejlesztési irányát. 

Többen távoztak, így például az előző idény szekszárdi pontgyárosa, Kathryn Westbeld a DVTK játékosa lett. Mellette Kristina Higgins és Boros Júlia elengedése is jelentős pontmennyiséget vitt el a KSC keretéből, nem tartották meg a finn irányítót, Sara Bejedit, a szezon közben érkezett lengyel Julia Piestrzynskát, valamint a magyar játékosok közül Mányoky Rékát és Bernáth Rékát sem, ők mindketten a fővárosban folytatják.

Az érkezők közül a legnagyobb durranást rögtön a nyár elején jelentette a vezetőség: sikerült Szekszárdra csábítani Dombai Rékát, a magyar bajnokság és a válogatott fiatal klasszisát, aki hosszú távon is meghatározhatja a csapat jövőjét. Az új légiósokkal is sikerült egyensúlyt találni a rutin és a fiatalos lendület között: a portugál válogatott Carolina Rodrigues és a svéd Evelyn Ovner komolyabb nemzetközi tapasztalattal érkezett, míg az amerikai-dél-szudáni Maria Gakdeng és az amerikai Liza Karlen az egyetemi kosárlabda után itt kezdik profi karrierjüket. Mindemellett visszatért nevelőegyesületéhez egy pécsi és budapesti kitérőt követően a szekszárdi születésű Subotic Milka is.

Az edzői stábban is történt frissítés: Magyar Bianka mellett immár Rachelle Matthys másodedző segíti a csapatot. Az amerikai tréner nem ismeretlen Európában, hiszen Németországban már dolgozott, sőt, Ausztráliában is megfordult, tapasztalatot felnőtt- és utánpótlásszinten is szerzett. Elég annyit kiemelni, hogy legutóbb a Cleveland Cavaliers ifjúsági részlegének vezető regionális akadémiai edzőjeként tevékenykedett.

Van feljebb az előző évnél?

A 2024/2025-ös idény felemásra sikeredett Szekszárdon. Az alapszakasz ötödik helyezése után a győriek állták a csapat útját a rájátszás első körében, épp úgy, mint az Európa-kupa első kieséses fordulójában. Aztán a bajnoki play-offban, az ötödik pozícióért zajló párharcban a TFSE-MTK akarata érvényesült az akkor már több sebből vérző KSC ellen, így hatodik helyen zártak a szekszárdi lányok. Az előző idény kiváló indításakor ennél mindenki többre számított, az új szezon pedig a jelentős változások miatt számos kérdést tartogat.

„Szekszárdon most új időszámítás kezdődik. A következő évadban nyilván nem a bajnoki cím hajszolása lesz a fő cél, hanem a klub stabilizálása, és egy hosszú távon is működőképes, egészséges struktúra kialakítása. A fiatalok beépítését és fejlesztését kulcskérdésnek tartjuk, miközben természetesen az eredményességet sem engedjük el – de reálisan kell látni, milyen helyzetből indulunk, és milyen utat járunk most be. Szeretnénk egy stabil, erős és szerethető csapatot építeni, amelyre a szurkolók büszkék lehetnek” – fogalmazott a klub honlapjának Magyar Bianka vezetőedző.

A felkészülés négy győzelemmel zárult, ami önbizalmat adott a két nemzetközi kupa találkozóra, amelyeket szintén sikerrel vett a KSC. A játék összességében biztatóan festett: támadásban a gyors tempó és a folyamatos labdajáratás volt igazán tetszetős, védekezésben pedig a fegyelmezettség hozott eredményt. Ugyanakkor a statikusabb periódusokban gyengébb szakaszok is előfordultak. Mindezek ellenére a küzdeni tudás, a jó mentális erő és a láthatóan javuló fizikai állapot a fejlődés egyértelmű jelei. Ez biztató alap lehet a szezonra.

Ugyan a keret mélysége első ránézésre nem a legmeggyőzőbb, de ha az új játékosok gyorsan be tudnak illeszkedni, és betöltik a kulcsszerepeket, miközben a fiatalok fejlődése is folytatódik, akkor a „belső szintlépés” részben választ adhat a létszám kérdésére. A felkészülés során mutatott játék formálódása, valamint a riválisok keretének gyengülése esélyt kínálhat arra, hogy a KSC a tavalyi alapszakasz ötödik helynél is előrébb lépjen, és a rájátszásban is a négy közé jusson. Ha a koncepció működőképesnek bizonyul, a fegyelmezettség állandósul, elkerülik a súlyos sérülések, tartós betegségek a csapatot, akkor a szurkolók joggal bízhatnak egy eredményesebb idényben.

A Tarr KSC Szekszárd a 2025/2026-os bajnokságot ma, 2025. szeptember 27-én, szombaton 17 órakor a B-csoportból feljutó Csata TKK otthonában, Budapesten kezdi.

Magyar Bianka együttese az első hazai meccsét a szekszárdi városi sportcsarnokban október 1-én 18 órai kezdettel játssza a BKG-PRIMA Szigetszentmiklós ellen. A további menetrendet pedig megtalálhatják a Tarr KSC honlapján

