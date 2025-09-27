Új impulzusokkal az előrelépés reményében – ez lehet a Tarr KSC Szekszárd mottója

Megfiatalított kerettel, fejlődő saját nevelésű játékosokkal és európai kupaszereplést érő selejtezős teljesítménnyel a háta mögött várhatja a Tarr KSC Szekszárd a női kosárlabda NB I/A csoportjának 2025/2026-os küzdelmeit. A nyáron nagy volt a jövés-menés a tolnai vármegyeszékhely csapatánál: a keretben, a szakmai stábban és az elvárásokban is történtek változások. Nézzük, mire lehet számítani az új idényben!

Az előző szezonban elért hatodik helynél előrébb lépne az új idényben a Tarr KSC Szekszárd

Fotó: Mártonfai Dénes

Miként alakult át a Tarr KSC Szekszárd kerete?

A kerettervezés egyik legfontosabb eleme a magyar mag együtt tartása volt. Ennek köszönhetően a csapatkapitány Theodoreán Alexandra mellett a szintet lépő Holcz Rebeka és a térdműtét után lábadozó Baa Dominika, valamint a saját nevelésű fiatalok (Szücs Gréta, Nyári Döniz, Hencsik Adrienn és Pomsár Anna) is maradtak, megalapozva a jövő fejlesztési irányát.

Többen távoztak, így például az előző idény szekszárdi pontgyárosa, Kathryn Westbeld a DVTK játékosa lett. Mellette Kristina Higgins és Boros Júlia elengedése is jelentős pontmennyiséget vitt el a KSC keretéből, nem tartották meg a finn irányítót, Sara Bejedit, a szezon közben érkezett lengyel Julia Piestrzynskát, valamint a magyar játékosok közül Mányoky Rékát és Bernáth Rékát sem, ők mindketten a fővárosban folytatják.

Az érkezők közül a legnagyobb durranást rögtön a nyár elején jelentette a vezetőség: sikerült Szekszárdra csábítani Dombai Rékát, a magyar bajnokság és a válogatott fiatal klasszisát, aki hosszú távon is meghatározhatja a csapat jövőjét. Az új légiósokkal is sikerült egyensúlyt találni a rutin és a fiatalos lendület között: a portugál válogatott Carolina Rodrigues és a svéd Evelyn Ovner komolyabb nemzetközi tapasztalattal érkezett, míg az amerikai-dél-szudáni Maria Gakdeng és az amerikai Liza Karlen az egyetemi kosárlabda után itt kezdik profi karrierjüket. Mindemellett visszatért nevelőegyesületéhez egy pécsi és budapesti kitérőt követően a szekszárdi születésű Subotic Milka is.

Az edzői stábban is történt frissítés: Magyar Bianka mellett immár Rachelle Matthys másodedző segíti a csapatot. Az amerikai tréner nem ismeretlen Európában, hiszen Németországban már dolgozott, sőt, Ausztráliában is megfordult, tapasztalatot felnőtt- és utánpótlásszinten is szerzett. Elég annyit kiemelni, hogy legutóbb a Cleveland Cavaliers ifjúsági részlegének vezető regionális akadémiai edzőjeként tevékenykedett.