4 órája
Új impulzusokkal az előrelépés reményében – ez lehet a Tarr KSC Szekszárd mottója
A jövőbe tekintve készül a szezonra a Tarr KSC Szekszárd, ahol hisznek abban, hogy a belső fejlődés és az új érkezők gyors beilleszkedése elegendő lehet a tavalyi eredmény felülmúlásához egy olyan idényben is, amikor elsődleges szempont a hosszú távú tervek megalapozása.
Megfiatalított kerettel, fejlődő saját nevelésű játékosokkal és európai kupaszereplést érő selejtezős teljesítménnyel a háta mögött várhatja a Tarr KSC Szekszárd a női kosárlabda NB I/A csoportjának 2025/2026-os küzdelmeit. A nyáron nagy volt a jövés-menés a tolnai vármegyeszékhely csapatánál: a keretben, a szakmai stábban és az elvárásokban is történtek változások. Nézzük, mire lehet számítani az új idényben!
Miként alakult át a Tarr KSC Szekszárd kerete?
A kerettervezés egyik legfontosabb eleme a magyar mag együtt tartása volt. Ennek köszönhetően a csapatkapitány Theodoreán Alexandra mellett a szintet lépő Holcz Rebeka és a térdműtét után lábadozó Baa Dominika, valamint a saját nevelésű fiatalok (Szücs Gréta, Nyári Döniz, Hencsik Adrienn és Pomsár Anna) is maradtak, megalapozva a jövő fejlesztési irányát.
Többen távoztak, így például az előző idény szekszárdi pontgyárosa, Kathryn Westbeld a DVTK játékosa lett. Mellette Kristina Higgins és Boros Júlia elengedése is jelentős pontmennyiséget vitt el a KSC keretéből, nem tartották meg a finn irányítót, Sara Bejedit, a szezon közben érkezett lengyel Julia Piestrzynskát, valamint a magyar játékosok közül Mányoky Rékát és Bernáth Rékát sem, ők mindketten a fővárosban folytatják.
Az érkezők közül a legnagyobb durranást rögtön a nyár elején jelentette a vezetőség: sikerült Szekszárdra csábítani Dombai Rékát, a magyar bajnokság és a válogatott fiatal klasszisát, aki hosszú távon is meghatározhatja a csapat jövőjét. Az új légiósokkal is sikerült egyensúlyt találni a rutin és a fiatalos lendület között: a portugál válogatott Carolina Rodrigues és a svéd Evelyn Ovner komolyabb nemzetközi tapasztalattal érkezett, míg az amerikai-dél-szudáni Maria Gakdeng és az amerikai Liza Karlen az egyetemi kosárlabda után itt kezdik profi karrierjüket. Mindemellett visszatért nevelőegyesületéhez egy pécsi és budapesti kitérőt követően a szekszárdi születésű Subotic Milka is.
Az edzői stábban is történt frissítés: Magyar Bianka mellett immár Rachelle Matthys másodedző segíti a csapatot. Az amerikai tréner nem ismeretlen Európában, hiszen Németországban már dolgozott, sőt, Ausztráliában is megfordult, tapasztalatot felnőtt- és utánpótlásszinten is szerzett. Elég annyit kiemelni, hogy legutóbb a Cleveland Cavaliers ifjúsági részlegének vezető regionális akadémiai edzőjeként tevékenykedett.
Van feljebb az előző évnél?
A 2024/2025-ös idény felemásra sikeredett Szekszárdon. Az alapszakasz ötödik helyezése után a győriek állták a csapat útját a rájátszás első körében, épp úgy, mint az Európa-kupa első kieséses fordulójában. Aztán a bajnoki play-offban, az ötödik pozícióért zajló párharcban a TFSE-MTK akarata érvényesült az akkor már több sebből vérző KSC ellen, így hatodik helyen zártak a szekszárdi lányok. Az előző idény kiváló indításakor ennél mindenki többre számított, az új szezon pedig a jelentős változások miatt számos kérdést tartogat.
„Szekszárdon most új időszámítás kezdődik. A következő évadban nyilván nem a bajnoki cím hajszolása lesz a fő cél, hanem a klub stabilizálása, és egy hosszú távon is működőképes, egészséges struktúra kialakítása. A fiatalok beépítését és fejlesztését kulcskérdésnek tartjuk, miközben természetesen az eredményességet sem engedjük el – de reálisan kell látni, milyen helyzetből indulunk, és milyen utat járunk most be. Szeretnénk egy stabil, erős és szerethető csapatot építeni, amelyre a szurkolók büszkék lehetnek” – fogalmazott a klub honlapjának Magyar Bianka vezetőedző.
A KSC játékosai nem foglalkoznak a külső körülményekkel, a győzelem lebeg a szemük előtt
A felkészülés négy győzelemmel zárult, ami önbizalmat adott a két nemzetközi kupa találkozóra, amelyeket szintén sikerrel vett a KSC. A játék összességében biztatóan festett: támadásban a gyors tempó és a folyamatos labdajáratás volt igazán tetszetős, védekezésben pedig a fegyelmezettség hozott eredményt. Ugyanakkor a statikusabb periódusokban gyengébb szakaszok is előfordultak. Mindezek ellenére a küzdeni tudás, a jó mentális erő és a láthatóan javuló fizikai állapot a fejlődés egyértelmű jelei. Ez biztató alap lehet a szezonra.
Ugyan a keret mélysége első ránézésre nem a legmeggyőzőbb, de ha az új játékosok gyorsan be tudnak illeszkedni, és betöltik a kulcsszerepeket, miközben a fiatalok fejlődése is folytatódik, akkor a „belső szintlépés” részben választ adhat a létszám kérdésére. A felkészülés során mutatott játék formálódása, valamint a riválisok keretének gyengülése esélyt kínálhat arra, hogy a KSC a tavalyi alapszakasz ötödik helynél is előrébb lépjen, és a rájátszásban is a négy közé jusson. Ha a koncepció működőképesnek bizonyul, a fegyelmezettség állandósul, elkerülik a súlyos sérülések, tartós betegségek a csapatot, akkor a szurkolók joggal bízhatnak egy eredményesebb idényben.
A Tarr KSC Szekszárd a 2025/2026-os bajnokságot ma, 2025. szeptember 27-én, szombaton 17 órakor a B-csoportból feljutó Csata TKK otthonában, Budapesten kezdi.
Magyar Bianka együttese az első hazai meccsét a szekszárdi városi sportcsarnokban október 1-én 18 órai kezdettel játssza a BKG-PRIMA Szigetszentmiklós ellen. A további menetrendet pedig megtalálhatják a Tarr KSC honlapján.