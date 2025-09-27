Új impulzusokkal az előrelépés reményében – ez lehet a Tarr KSC Szekszárd mottója

Megfiatalított kerettel, fejlődő saját nevelésű játékosokkal és egy európai kupaszereplést érő selejtezős teljesítménnyel a háta mögött várhatja a Tarr KSC Szekszárd a 2025/2026-os női NB I/A csoportos küzdelmeit. A nyáron nagy volt a jövés-menés a megyeszékhely csapatánál: a keretben, a szakmai stábban és az elvárásokban is történtek változások. Nézzük, mire lehet számítani az új idényben.

Az ötödik helynél előrébb lépne idén a Tarr KSC Szekszárd

Fotó: Mártonfai Dénes

Miként alakult át a KSC Szekszárd kerete?

A kerettervezés egyik legfontosabb eleme a magyar mag együtt tartása volt. Ennek köszönhetően a csapatkapitánnyá előlépő Theodoreán Alexandra mellett a szintet lépő Holcz Rebeka és Baa Dominika, valamint a fiatalok (Szücs Gréta, Nyári Döniz, Hencsik Adrienn) is maradtak, megalapozva a jövő fejlesztési irányát.

Természetesen távozók is akadtak – ami a bajnokság szempontjából jó, az Szekszárdon kevésbé –, hiszen az előző idény pontgyárosa, Kathryn Westbeld a DVTK játékosa lett. Az ő elvesztése különösen fájó a KSC számára, mellette Kristina Higgins és Boros Júlia távozása is jelentős pontmennyiséget vitt el, de eligazolt Sara Bejedi, valamint a hazai játékosok közül Mányoky Réka és Bernáth Réka is, akik mindketten a fővárosban folytatják.

Az érkezők közül a legnagyobb durranást rögtön a nyár elején jelentette a vezetőség: sikerült Szekszárdra csábítani Dombai Rékát, a magyar bajnokság és a válogatott egyik klasszisát, aki hosszú távon is meghatározhatja a csapat esélyeit. Az új légiósokkal is sikerült egyensúlyt találni a rutin és a fiatalos lendület között: a portugál válogatott Carolina Rodrigues és a svéd Evelyn Ovner komoly nemzetközi tapasztalattal érkezett, míg Maria Gakdeng és Liza Karlen az egyetemi kosárlabda után itt kezdik profi karrierjüket.

Az edzői stáb is megújult: Magyar Bianka mellett immár Rachelle Matthys másodedző segíti a csapatot. Az amerikai tréner nem ismeretlen Európában, hiszen Németországban és Ausztráliában is dolgozott, tapasztalata pedig felnőtt- és utánpótlásszinten egyaránt jelentős. Elég annyit kiemelni, hogy legutóbb a Cleveland Cavaliers ifjúsági részlegének vezető regionális akadémiai edzőjeként tevékenykedett.