Új impulzusokkal az előrelépés reményében – ez lehet a Tarr KSC Szekszárd mottója
A jövőbe tekintve készül a szezonra a Tarr KSC Szekszárd, ahol hisznek abban, hogy a belső fejlődés és az új érkezők gyors beilleszkedése elegendő lehet a tavalyi eredmény felülmúlásához egy olyan idényben is, amikor elsődleges szempont a hosszú távú tervek megalapozása.
Megfiatalított kerettel, fejlődő saját nevelésű játékosokkal és egy európai kupaszereplést érő selejtezős teljesítménnyel a háta mögött várhatja a Tarr KSC Szekszárd a 2025/2026-os női NB I/A csoportos küzdelmeit. A nyáron nagy volt a jövés-menés a megyeszékhely csapatánál: a keretben, a szakmai stábban és az elvárásokban is történtek változások. Nézzük, mire lehet számítani az új idényben.
Miként alakult át a KSC Szekszárd kerete?
A kerettervezés egyik legfontosabb eleme a magyar mag együtt tartása volt. Ennek köszönhetően a csapatkapitánnyá előlépő Theodoreán Alexandra mellett a szintet lépő Holcz Rebeka és Baa Dominika, valamint a fiatalok (Szücs Gréta, Nyári Döniz, Hencsik Adrienn) is maradtak, megalapozva a jövő fejlesztési irányát.
Természetesen távozók is akadtak – ami a bajnokság szempontjából jó, az Szekszárdon kevésbé –, hiszen az előző idény pontgyárosa, Kathryn Westbeld a DVTK játékosa lett. Az ő elvesztése különösen fájó a KSC számára, mellette Kristina Higgins és Boros Júlia távozása is jelentős pontmennyiséget vitt el, de eligazolt Sara Bejedi, valamint a hazai játékosok közül Mányoky Réka és Bernáth Réka is, akik mindketten a fővárosban folytatják.
Az érkezők közül a legnagyobb durranást rögtön a nyár elején jelentette a vezetőség: sikerült Szekszárdra csábítani Dombai Rékát, a magyar bajnokság és a válogatott egyik klasszisát, aki hosszú távon is meghatározhatja a csapat esélyeit. Az új légiósokkal is sikerült egyensúlyt találni a rutin és a fiatalos lendület között: a portugál válogatott Carolina Rodrigues és a svéd Evelyn Ovner komoly nemzetközi tapasztalattal érkezett, míg Maria Gakdeng és Liza Karlen az egyetemi kosárlabda után itt kezdik profi karrierjüket.
Az edzői stáb is megújult: Magyar Bianka mellett immár Rachelle Matthys másodedző segíti a csapatot. Az amerikai tréner nem ismeretlen Európában, hiszen Németországban és Ausztráliában is dolgozott, tapasztalata pedig felnőtt- és utánpótlásszinten egyaránt jelentős. Elég annyit kiemelni, hogy legutóbb a Cleveland Cavaliers ifjúsági részlegének vezető regionális akadémiai edzőjeként tevékenykedett.
Van feljebb az előző évnél?
A 2024/2025-ös idény felemásra sikeredett Szekszárdon. Az alapszakasz ötödik helyezése után a győriek állták a csapat útját a rájátszás első körében, épp úgy, mint az Európa-kupa első kieséses fordulójában. Ennél talán valamivel többre számítottak a legtöbben, de az új szezon a változások miatt szintén számos kérdést tartogat.
„Szekszárdon most új időszámítás kezdődik. A következő évadban nyilván nem a bajnoki cím hajszolása lesz a fő cél, hanem a klub stabilizálása és egy hosszú távon is működőképes, egészséges struktúra kialakítása. A fiatalok beépítését és fejlesztését kulcskérdésnek tartjuk, miközben természetesen az eredményességet sem engedjük el – de reálisan kell látni, milyen helyzetből indulunk és milyen utat járunk most be. Szeretnénk egy stabil, erős és szerethető csapatot építeni, amelyre a szurkolók büszkék lehetnek” – fogalmazott a klub honlapjának Magyar Bianka vezetőedző.
A KSC játékosai nem foglalkoznak a külső körülményekkel, a győzelem lebeg a szemük előtt
A felkészülés négy győzelemmel zárult, ami önbizalmat adott a két nemzetközi találkozóra, amelyeket szintén sikerrel vett a KSC. A játék összességében biztatóan festett: támadásban a gyors tempó és a folyamatos labdajáratás volt igazán tetszetős, védekezésben pedig a fegyelmezettség hozott eredményt. Ugyanakkor a statikusabb periódusokban öncélúvá vált a játék, és a szervezettség hiányában gyenge szakaszok is előfordultak. Mindezek ellenére a küzdeni tudás, a jó mentális erő és a láthatóan javuló fizikai állapot a fejlődés egyértelmű jelei. Ez biztató alap lehet a szezonra.
Ugyan a keret mélysége első ránézésre nem a legmeggyőzőbb, de ha az új játékosok gyorsan be tudnak illeszkedni és betöltik a kulcsszerepeket, miközben a fiatalok fejlődése is folytatódik, akkor a „belső szintlépés” részben választ adhat a létszám kérdésére. A felkészülés során mutatott játék formálódása, valamint a riválisok keretének gyengülése esélyt kínál arra, hogy a KSC a tavalyi ötödik helynél előrébb lépjen, és a rájátszásban is tovább jusson, mint legutóbb. Ha a koncepció működőképesnek bizonyul, és a fegyelmezettség állandósul, a szurkolók joggal bízhatnak egy eredményesebb idényben.