szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

17°
+22
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szezonfelvezető

53 perce

Új impulzusokkal az előrelépés reményében – ez lehet a Tarr KSC Szekszárd mottója

Címkék#Magyar Bianka#Tarr KSC Szekszárd#kosárlabda NB I/A#KSC Szekszárd

A jövőbe tekintve készül a szezonra a Tarr KSC Szekszárd, ahol hisznek abban, hogy a belső fejlődés és az új érkezők gyors beilleszkedése elegendő lehet a tavalyi eredmény felülmúlásához egy olyan idényben is, amikor elsődleges szempont a hosszú távú tervek megalapozása.

Ellenbruch Zsolt

Megfiatalított kerettel, fejlődő saját nevelésű játékosokkal és egy európai kupaszereplést érő selejtezős teljesítménnyel a háta mögött várhatja a Tarr KSC Szekszárd a 2025/2026-os női NB I/A csoportos küzdelmeit. A nyáron nagy volt a jövés-menés a megyeszékhely csapatánál: a keretben, a szakmai stábban és az elvárásokban is történtek változások. Nézzük, mire lehet számítani az új idényben.

tarr ksc szekszárd magyar bianka
Az ötödik helynél előrébb lépne idén a Tarr KSC Szekszárd
Fotó: Mártonfai Dénes

Miként alakult át a KSC Szekszárd kerete?

A kerettervezés egyik legfontosabb eleme a magyar mag együtt tartása volt. Ennek köszönhetően a csapatkapitánnyá előlépő Theodoreán Alexandra mellett a szintet lépő Holcz Rebeka és Baa Dominika, valamint a fiatalok (Szücs Gréta, Nyári Döniz, Hencsik Adrienn) is maradtak, megalapozva a jövő fejlesztési irányát. 

Természetesen távozók is akadtak – ami a bajnokság szempontjából jó, az Szekszárdon kevésbé –, hiszen az előző idény pontgyárosa, Kathryn Westbeld a DVTK játékosa lett. Az ő elvesztése különösen fájó a KSC számára, mellette Kristina Higgins és Boros Júlia távozása is jelentős pontmennyiséget vitt el, de eligazolt Sara Bejedi, valamint a hazai játékosok közül Mányoky Réka és Bernáth Réka is, akik mindketten a fővárosban folytatják.

Az érkezők közül a legnagyobb durranást rögtön a nyár elején jelentette a vezetőség: sikerült Szekszárdra csábítani Dombai Rékát, a magyar bajnokság és a válogatott egyik klasszisát, aki hosszú távon is meghatározhatja a csapat esélyeit. Az új légiósokkal is sikerült egyensúlyt találni a rutin és a fiatalos lendület között: a portugál válogatott Carolina Rodrigues és a svéd Evelyn Ovner komoly nemzetközi tapasztalattal érkezett, míg Maria Gakdeng és Liza Karlen az egyetemi kosárlabda után itt kezdik profi karrierjüket.

Az edzői stáb is megújult: Magyar Bianka mellett immár Rachelle Matthys másodedző segíti a csapatot. Az amerikai tréner nem ismeretlen Európában, hiszen Németországban és Ausztráliában is dolgozott, tapasztalata pedig felnőtt- és utánpótlásszinten egyaránt jelentős. Elég annyit kiemelni, hogy legutóbb a Cleveland Cavaliers ifjúsági részlegének vezető regionális akadémiai edzőjeként tevékenykedett.

Van feljebb az előző évnél?

A 2024/2025-ös idény felemásra sikeredett Szekszárdon. Az alapszakasz ötödik helyezése után a győriek állták a csapat útját a rájátszás első körében, épp úgy, mint az Európa-kupa első kieséses fordulójában. Ennél talán valamivel többre számítottak a legtöbben, de az új szezon a változások miatt szintén számos kérdést tartogat.

„Szekszárdon most új időszámítás kezdődik. A következő évadban nyilván nem a bajnoki cím hajszolása lesz a fő cél, hanem a klub stabilizálása és egy hosszú távon is működőképes, egészséges struktúra kialakítása. A fiatalok beépítését és fejlesztését kulcskérdésnek tartjuk, miközben természetesen az eredményességet sem engedjük el – de reálisan kell látni, milyen helyzetből indulunk és milyen utat járunk most be. Szeretnénk egy stabil, erős és szerethető csapatot építeni, amelyre a szurkolók büszkék lehetnek” – fogalmazott a klub honlapjának Magyar Bianka vezetőedző.

A felkészülés négy győzelemmel zárult, ami önbizalmat adott a két nemzetközi találkozóra, amelyeket szintén sikerrel vett a KSC. A játék összességében biztatóan festett: támadásban a gyors tempó és a folyamatos labdajáratás volt igazán tetszetős, védekezésben pedig a fegyelmezettség hozott eredményt. Ugyanakkor a statikusabb periódusokban öncélúvá vált a játék, és a szervezettség hiányában gyenge szakaszok is előfordultak. Mindezek ellenére a küzdeni tudás, a jó mentális erő és a láthatóan javuló fizikai állapot a fejlődés egyértelmű jelei. Ez biztató alap lehet a szezonra.

Ugyan a keret mélysége első ránézésre nem a legmeggyőzőbb, de ha az új játékosok gyorsan be tudnak illeszkedni és betöltik a kulcsszerepeket, miközben a fiatalok fejlődése is folytatódik, akkor a „belső szintlépés” részben választ adhat a létszám kérdésére. A felkészülés során mutatott játék formálódása, valamint a riválisok keretének gyengülése esélyt kínál arra, hogy a KSC a tavalyi ötödik helynél előrébb lépjen, és a rájátszásban is tovább jusson, mint legutóbb. Ha a koncepció működőképesnek bizonyul, és a fegyelmezettség állandósul, a szurkolók joggal bízhatnak egy eredményesebb idényben.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu