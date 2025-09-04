Tegnap, 6:30
Zavarba ejtő kérdések is voltak a Tarr KSC Szekszárd szurkolói ankétján (videóval és galériával)
A pénteken kezdődő Sió Kupa felvezetéseként nyílt edzést tartott a női élvonalban szereplő Tarr KSC Szekszárd csapata. Az azt követő szurkolói ankétot előzetesen a városi sportcsarnok aulájában rendezték volna, ám akkora érdeklődés övezte azt, hogy végül csak a lelátón fértek el a szimpatizánsok.
A moderátor szerepkörét Szabó Noémi szakmai- és sportigazgató vállalta magára, aki egymás után tette fel a Tarr KSC Szekszárd szurkolói által korábban megküldött kérdéseket. Az Amerikából érkezett Maria Gakdenggel és a portugál Carolina Rodriguesszel kapcsolatban például valakik arra voltak kíváncsiak, milyen érzés volt először kontinenstornán szerepelni országuk válogatottjával. Gakdeng elmondta, megtiszteltetés volt szülei hazáját, Dél-Szudánt képviselni az Afrika-kupán, ráadásul első profi nemzetközi tornáján rögtön bronzérmet szerzett. Rodriguest büszkeséggel töltötte el, hogy felhúzhatta a címeres mezt és reméli, két év múlva ismét ott lehet majd az Európa-bajnokságon.
A szurkolói ankéton kiderült az is, hogy Liza Karlen kikérte a korábbi közönség kedvenc, Kathryn Westbeld tanácsát a KSC-ről (mindketten a Notre Dame Egyetemen játszottak), aki csupa jót mondott a Szekszárdról. Theodoreán Alexandrának megtiszteltetés, hogy a csapat kapitánya lehet és még most is felemelő érzés számára, amikor a Karib-tenger kalózai zenéjére elsőként futhat ki a hazai mérkőzéseken az öltözőből.
Rachelle Matthystől megtudhatták a szurkolók, hogy elsősorban Magyar Bianka munkássága és a vezetőedző hívására vállalta el a másodedzői szerepkört. Hozzátette, nem mindenhol érezhető az a családias légkör, ami a Tarr KSC-t körülveszi és az sem mellékes, hogy feszélyezettség nélkül mehet minden nap munkába.
A szekszárdi csapat rutinos játékosok és fiatal tehetségek egyvelege
Kérdések a Tarr KSC Szekszárd támogatásairól
A játékospiacot elsősorban Magyar Bianka és Murvai Szabolcs térképezi fel, kiválasztásnál fontos szempont a sportoló kvalitása, mentalitása és személyisége, árulta el a technikai vezető.
A legbátrabb kérdés Szabó Gergő ügyvezető elnökhöz érkezett, ami a klub anyagi hátterét érintette. Elmondta, Tarr János révén a Tarr Kft. 2023-ban gyakorlatilag megmentette a klubot a megszűnéstől azzal, hogy névadó szponzora lett a KSC Szekszárdnak, és bár még hivatalos megállapodás nincs, a jövőre lejáró szerződést várhatóan megújítja a két fél. Felmerült kérdésként: hogyan áll a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter által többször is beígért támogatás? Szabó Gergő hangsúlyozta, a miniszter valamennyi találkozáskor egyértelműen fogalmazott, miszerint ahogy újraindul a Paks II. építkezés, számíthatnak a támogatásra. Egy újabb kérdésre Szabó Noémi hozzátette, a város idén is hozzájárult a klub működéséhez, ez az összeg a korábbi évekhez képest kicsivel még emelkedett is. Nagyon bízik abban, hogy minimum ezt az összeget a 2026-os esztendő elején is biztosítja Szekszárd város önkormányzata a KSC-nek.
Szó esett a multifunkcionális sportcsarnokról is, Rózsa Gábor csapatmenedzser elmondta, ez egy közel öt éve elkezdett projekt, amely jelenleg a tervezőasztalokon nyugszik. Az önkormányzat rendelkezésre bocsátotta a létesítmény helyét, amennyiben a szakipari tervezés lezárul és az első kapavágást megejtik, elkezdődhet az építkezés.
A várakozásokkal kapcsolatban Magyar Bianka leszögezte, minden mérkőzésen a győzelemért küldi pályára a csapatot, de tudja, hogy a szezon során lesznek nehéz mérkőzései fiatal együttesének. Az idei szezon a stabilitásról szól majd, éppen ezért türelmet kér a szurkolóktól, cserébe reményei szerint egy szerethető, harcos gárdát láthatnak majd a nézők.
Átmeneti időszak következik a Tarr KSC Szekszárd csapatánál (videóval és képgalériával)
A minden idők legtöbb szimpatizánst megmozgató szurkolói ankét után a klub a Bikácsi Húsbolt felajánlásával babgulyásra invitálta a résztvevőket, amit a csapat masszőre, Fekete Krisztián készített el.
Nyílt edzést és szurkolói ankétot tartott a Tarr KSC SzekszárdFotók: Mártonfai Dénes
