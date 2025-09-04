Zavarba ejtő kérdések is voltak a Tarr KSC Szekszárd szurkolói ankétján (galériával)

A moderátor szerepkörét Szabó Noémi szakmai- és sportigazgató vállalta magára, aki egymás után tette fel a Tarr KSC Szekszárd szurkolói által korábban megküldött kérdéseket. Az Amerikából érkezett Maria Gakdenggel és a portugál Carolina Rodriguesszel kapcsolatban például valakik arra voltak kíváncsiak, milyen érzés volt először kontinenstornán szerepelni országuk válogatottjával. Gakdeng elmondta, megtiszteltetés volt szülei hazáját, Dél-Szudánt képviselni az Afrika-kupán, ráadásul első profi nemzetközi tornáján rögtön bronzérmet szerzett. Rodriguest büszkeséggel töltötte el, hogy felhúzhatta a címeres mezt és reméli, két év múlva ismét ott lehet majd az Európa-bajnokságon.

Rekordot döntött a Tarr KSC Szekszárd idei szurkolói ankétja

Fotó: Mártonfai Dénes

A szurkolói ankéton kiderült az is, hogy Liza Karlen kikérte a korábbi közönség kedvenc, Kathryn Westbeld tanácsát a KSC-ről (mindketten a Notre Dame Egyetemen játszottak), aki csupa jót mondott a Szekszárdról. Theodoreán Alexandrának megtiszteltetés, hogy a csapat kapitánya lehet és még most is felemelő érzés számára, amikor a Karib-tenger kalózai zenéjére elsőként futhat ki a hazai mérkőzéseken az öltözőből.

Rachelle Matthystől megtudhatták a szurkolók, hogy elsősorban Magyar Bianka munkássága és a vezetőedző hívására vállalta el a másodedzői szerepkört. Hozzátette, nem mindenhol érezhető az a családias légkör, ami a Tarr KSC-t körülveszi és az sem mellékes, hogy feszélyezettség nélkül mehet minden nap munkába.