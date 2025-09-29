szeptember 29., hétfő

Vármegyei III. osztály

2 órája

Jákob János alaposan kivette a részét a gyönki gólzáporból

A vármegyei III. osztályú focibajnokságban nem volt meglepetés. Az esélyes csapatok – KSE Zomba, Szedresi SE, Gerjeni SE – hozták a kötelezőt.

Teol.hu

A Szedresi SE és a KSE Zomba továbbra is őrzi hibátlan mérlegét. Előbbi gárda hátrányból fordítva gyűjtötte be a három pontot a Kaposszekcső ellen, Hosnyánszki Tamás játékos-edző alakulata könnyedén nyert az Őcsény otthonában. 

Kalmár Zsombor (b) lőtte a KSE Zomba első gólját
Fotó: Mártonfai Dénes

A két éllovassal tartja a lépést Gerjen és a Döbrököz is. A Gyönk játékosa, Jákob János négy góllal keserítette a nyáron alaposan átalakuló dunaszentgyörgyiek életét. Továbbra sem megy a Dalmandnak, amely a jóval esélyesebb Sióagárd dolgát nem tudta megnehezíteni, s négy forduló után a mezőny egyetlen pont nélküli csapata. 

Vármegyei III. osztály, Dél, 4. forduló

Gyönki SE–Gyapa-Dunaszentgyörgy 10–0 (6–0). Gyönk, v.: Kovács L. (Topánka, Heitzmann). Gólszerzők: Jákob (33., 38., 42., 86.), Simon T. (23., 27., 50.), Sára (39., 60.), Gregor (66.). 
Kaposszekcső-Csikóstőttős–Szedresi SE 3–5 (2–1). Csikóstőttős, v.: Szappanyos (Tóth T., Farkas T.). Gólszerző: Fehér A. (3., 73.), Kolics (28.), illetve Rikkers (70., 87., 93.), Farkas M. (10., 50.). 
Döbröközi KSE–Decs LSE 6–0 (3–0). Döbrököz, v.: Varga A. (Solyom, Hegedüs I.). Gólszerzők: Greschner (7., 17., 81.), Török Cs. (60., 67.), Török A. (31.).

A KSE Zomba csapata lőtte a legtöbb gólt

Őcsény SK–KSE Zomba 1–5 (0–2). Őcsény, v.: Tálas (Papp Sz.). Gólszerzők: Schiszler (71.), illetve Szabján (52., 63.), Kalmár Zs. (16.), Péter A. (17.), Hosnyánszki T. (78.). 
Dalmandi SK–Sióagárdi SE 0–9 (0–5). Dalmand, v.: Csobot (Kerekes). Gólszerzők: Székely Z. (54., 60., 81.), Dóczi (10. 44.), Sümegi (8., 44.), Nagy T. (2.), Szabó B. (89.). 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
