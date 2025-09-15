Ünnepelt sztár volt, mégis hajléktalanként halt meg az olimpikon

Lénárt Ferenc 56 kg-ban képviselte a piros-fehér-zöld színeket az 1992-es olimpián, a barcelonai nyári játékokon kilencedikként végzett.

Lénárt Ferenc nyomorban halt meg

Fotó: Fotó: TEOL

Legjobb világbajnoki helyezése pedig az 1990-ben, Budapesten összetettben elért 7. helyezés volt. Európa-bajnokságon 1991-ben, Wladyslawowóban szerepelt a legeredményesebben: a lengyelországi kontinensviadalon összetettben úgy lett ötödik az 56 kilósok között, hogy közben szakításban, 117,5 kilogrammos országos csúccsal bronzérmet érdemelt ki. (Klubtársa, Czanka Attila hetedik helyezett lett Barcelonában.)

Magyarország 11 arannyal, 12 ezüsttel és 7 bronzzal a nyolcadik helyen végzett a barcelonai játékok éremtáblázatán. Amíg az ország Kovács Antalt, Egerszegi Krisztinát, Farkas Pétert, Darnyi Tamást vagy a kajak négyes ünnepelte, a nem pontszerző helyen végző sportolóknak nem jutott a rivaldafényből. Az életjáradék, a busás szponzori szerződések és díszpolgári címek később több kaput megnyitnak az ex-sportolók előtt, Lénárt Ferenc élete viszont múltjához mérten egészen más irányt vett.

Lénárt Ferenc két testvérével együtt intézetben nőtt fel

Sanyarú gyerek kora volt, szülei állami gondozásba adták, két bátyjával egy pécsi intézetben nőtt fel. A súlyemelés kitörési pontot jelentett a nihilből, a baranyai megyeszékhelyen kezdett el sportolni. Az 1988-as szöuli olimpiára is kivitték, de amikor Pécsen felszámolták az uránbányákat, átigazolt a Szekszárdi Húsipari SE-hez. Ekkor érte el karrierje csúcsát országos és nemzetközi szinten egyaránt. A Húsipari SE-nél lakást ígértek neki, de végül csak egy albérletet kapott. Saját otthona soha nem volt, egy hajléktalanszálló lakója lett. Pályafutása 1993-ban fejeződött be, néhány évvel később már hajléktalanszállón élt. Alkalmi munkákból tartotta fenn magát, építkezéseken dolgozott. Lénárt soha nem nősült meg családja, gyereke nincs…

„Szorgalmas, tehetséges fiú volt – mondta Horváth Ferenc, a Magyar Súlyemelő Szövetség volt főtitkára. – Szeretetre éhes ember volt, aki sikereket ért el, jó eredményei voltak, tagja volt az országos csapatbajnokságon első helyen végzett szekszárdi csapatnak is. Sokáig tartottuk a kapcsolatot. Nagyon sajnálom, hogy egy ilyen tehetséges ember élete tragikus véget ért. Akkor sajnos még nem működött a NOB ösztöndíjrendszere.”