Életveszélyes bántalmazás áldozata lett az olimpikon Lénárt Ferenc?

Hétfőn írta meg portálunk, hogy 60 éves korában elhunyt Lénárt Ferenc olimpikon súlyemelő. Erős a gyanú – több anomália utal erre –, hogy a hajléktalanként élő férfi lehet az áldozata annak a bűncselekménynek, amelyet a Szekszárdi Törvényszéken tárgyalnak.

Lénárt Ferenc brutális esetben hunyhatott el

Az életveszélyes bántalmazás gyanúsítottja a 33 éves decsi P. P., aki 2023 év végén lakhatásért cserébe dolgoztatott és rendszeresen bántalmazott egy 59 éves szekszárdi férfit. A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói életveszélyt okozó testi sértés és kényszermunka bűntette miatt vették őrizetbe. Erőszakos múltja miatt a rendőrség előtt jól ismert férfi ellen 2022-ben emberölés bűntett kísérlete miatt már nyomoztak. Testvérével egy haragosukra támadtak és vascsővel bántalmazták. Emiatt az ügy miatt volt bűnügyi felügyeletben egészen az őrizetbe vételéig.

Az embertelen bánásmódot elszenvedő hajléktalanról a kórházba szállítását követően megállapították, hogy a férfi súlyos, életveszélyes állapotban van.

Az üggyel kapcsolatban megkerestük a hivatalos szerveket, de kérdéseinket személyiségi jogokra hivatkozva elhárították.

Lénárt Ferenc sanyarú sorsa

Az 1964. november 23-án Pápán született egykori sportoló életútja nem volt zökkenőmentes. Szülei állami gondozásba adták, két bátyjával egy pécsi intézetben nőtt fel. A súlyemelés kitörési pontot jelentett a nihilből, a baranyai megyeszékhelyen kezdett el sportolni, majd Horváth Ferenc révén a Szekszárdi Húsipari SE-hez igazolt. Kint volt az 1988-as szöuli és az 1992-es barcelonai olimpián, utóbbin 56 kilogrammban kilencedik helyen végzett.

Pályafutása 1993-ban fejeződött be, néhány évvel később már hajléktalanszállón élt. Alkalmi munkákból tartotta fenn magát, építkezéseken dolgozott. Lénárt soha nem nősült meg, családja és gyereke nem volt.