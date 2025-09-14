szeptember 14., vasárnap

Megtörtént a sorsolás

2 órája

Magyar Kupa: korábbi győztes csapat érkezik Majosra!

Címkék#Magyar Kupa#Paksi FC#MOL Magyar Kupa#Majosi SE

Magyar Kupa: korábbi győztes csapat érkezik Majosra!

Az M4 Sport stúdiójában elkészítették a Mol Magyar Kupa országos főtábla negyedik fordulóját, amelynek tétje már a legjobb tizenhat közé jutás. Az Amatőr Kupa-győztes gödöllőiek legyőzésével a Majosi SE történelmi sikert ért el, korábban ugyanis még soha nem szerepelt ilyen magasságban. A völgységiek ezúttal egy igazi „nagy halat” kaptak ellenfélként az élvonalból tavasszal búcsúzott, kétszeres kupagyőztes Videoton FC Fehérvár személyében.

A Paksi FC is győzelemmel kezdte meg menetelését a címvédés felé, Bognár György csapata sorozatban tizennegyedik sikerét Martfűn szerezheti meg. Az NB III-as egyletnek friss emlékei vannak Tolna vármegyeiekkel kapcsolatban, hiszen az előző körben tizenegyespárbaj után ejtette ki a Dombóvári FC-t.

A Mol Magyar Kupa 4. fordulójának játéknapja október 29-e.

Mol Magyar Kupa: Majosi SE–Gödöllői SK

Fotók: Mártonfai Dénes

 

