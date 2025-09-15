Felhőszakadás, félbeszakadt meccs– büntetőpárbajban búcsúzott Martfűn a Dombóvár

Martfűn a hazai csapat a félidőben még 3–0-ra vezetett, de a fordulás után egalizált a Dombóvár, majd a 90 perc után felhőszakadás miatt 45 percre félbe kellett szakítani az összecsapást. A ráadásban mindkét csapat szerzett egy-egy gólt, így jöhettek a tizenegyesek, amelyet végül a hazaiak nyertek meg 5–4-re.

„Az első félidőben a hazaiak motiváltabban fociztak – mondta Martinka Dániel, a DFC edzője. – A szünet után húsz perc alatt kiváló egyéni teljesítményekkel egyenlítettünk, majd a ráadásban 17 éves cserejátékosunk ismét kiegyenlítette az állást. A tizenegyespárbaj lutri volt, a martfűi focisták élesebbek voltak. Irreális körülmények között játszottunk, nem volt folyamatos játék, dörgött, villámlott, zuhogott az eső. Ebben a meccsben minden benne volt, amiért a szurkolók szeretik ezt a játékot. Mi voltunk a jobb csapat ezen a napon, de a foci ilyen, megbüntetett minket.”