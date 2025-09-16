Hivatalos: ekkor fogadja a fehérváriakat a Majos a kupában!

Nem igazán szurkolóbarát időpontban fogadja a Videoton FC Fehérvár csapatát a Mol Magyar Kupa negyedik fordulójában a Majosi SE, a találkozóra október 29-én, szerdán 12.30 órakor kerül sor. Varga Balázs, a völgységiek vezetőedző a sorsolást megelőzően remélte, sikerül egy nagy nevet kifogniuk, ez a kétszeres kupagyőztes (2006, 2019) személyében megtörtént.

Az időpont ellenére talán így is sokan kilátogatnak majd a Majos és a Fehérvár Magyar Kupa meccsére

Fotó: Mártonfai Dénes

A Majos már azzal történelmi sikert ért el, hogy a legjobb harminckét csapat közé jutott, erre ugyanis korábban még nem volt példa az 1989-ben újjáalakult egyesület életében.

Ebédidőben a Magyar Kupa címvédő meccse

Szintén hivatalossá vált a Martfűi LSE–Paksi FC találkozó kezdési időpontja is, amit a majosiakéval hasonlóan szintén október 29-én, 12.30 órakor rendeznek. Az atomvárosiak az elmúlt két kiírásban nem találtak legyőzőre, az NB III-as gárda otthonában lehet meg sorozatban a tizennegyedik sikerük a Magyar Kupában.