2 órája
Az Amatőr Kupa-győztest kiejtve továbbjutott a Majosi SE!
A Majosi SE hazai pályán 2–0-ra legyőzte a Gödöllői SK-t, ezzel bejutott a Mol Magyar Kupa legjobb harminckét csapata közé.
A MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában a Varga Balázs irányította majosi együttes a múlt hétvégi vereséget követően hazai pályán igyekezett győzelemmel és továbbjutással kiszolgálni a kilátogató nézőket, a Gödöllő vendégjátéka alkalmával.
Jobban kezdte az összecsapást a Majos, amelynek sikerült bizonyos mértékig ráerőltetnie akaratát ellenfelére. A letámadás intenzitása több alkalommal is labdaszerzést eredményezett a vendégek térfelén, azonban a támadó harmadban mutatott pontatlanság, a gyenge beadások és az elrontott utolsó passzok miatt a gödöllői kapusnak nem akadt védeni valója.
A Pest vármegyei együttes próbált hátulról építkezni, de a hazaiak presszingje rendre megzavarta őket, ami sokszor megtörte támadásaikat. Amikor viszont eljutottak a hazai kapuig, már rejlett veszély az akcióikban: Vukman Donátnak akadt is dolga, egyszer pedig a kapufa mentette meg a Majost.
A kiegyenlített mérkőzés eredménye fél óra elteltével változott meg: egy újabb majosi labdaszerzés után Tóth Máté lépett ki, akit a tizenhatoson belül szabálytalanul állítottak meg a vendégvédők. A jogos büntetőt Ángyán Milán magabiztosan értékesítette, így előnybe került a hazai csapat.
A fordulás után kezdett kijönni az a minőségi különbség, amely egy stabil NB III-as gárda és egy harmadosztályban újonc között megmutatkozik. A sebességben és a döntéshozatalban is inkább a Majos volt fölényben, ennek ellenére nagy helyzetekig nem jutott, de magabiztosan kontrollálta a játékot.
A vendégcserék azonban meghozták a kívánt hatást: Sipeki István együttese frissebben mozgott, és a második félidő közepére átvette a kezdeményezést. A Gödöllő bátrabban próbálkozott támadásban, de a fizikálisabb majosi védelem a párharcok többségét megnyerte, és nem sok lehetőséget engedett. Egy-egy távoli kísérleten kívül a vendégek nem tudták igazán veszélyeztetni Vukman kapuját.
A hajrában a gödöllőiek mindent egy lapra feltéve támadtak, a kockázatvállalás azonban visszaütött. A ráadás perceiben a hazaiak második kaput találó lövése végleg eldöntötte a továbbjutást: Keresztes Zalán labdát szerzett a félpályánál, ziccerig vezette, majd higgadtan elgurította a kapus mellett, beállítva a 2–0-s végeredményt.
Mol Magyar Kupa, főtábla, 3. forduló
Majosi SE–Gödöllői SK 2–0 (1–0)
Majos, v.: Holczbauer (Blum, Csákó)
Majos: Vukman – Kovács L. (Stampfel, 90+1.), Dávid Z., Hatvani (Fekete M., 88.), Sági M. – Gellér, Pál A., Ángyán (Husvéth, 80.) – Kása, Tóth M. (Marosi, a szünetben), Keresztes Z. Edző: Varga Balázs
Gólszerző: Ángyán (33., 11-esből), Keresztes Z. (90+3.)