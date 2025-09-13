Az Amatőr Kupa-győztest kiejtve továbbjutott a Majosi SE!

A MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában a Varga Balázs irányította majosi együttes a múlt hétvégi vereséget követően hazai pályán igyekezett győzelemmel és továbbjutással kiszolgálni a kilátogató nézőket, a Gödöllő vendégjátéka alkalmával.

A Mol Magyar Kupa legjobb harminckét csapata közé jutott a zöld mezes Majos

Fotó: Mártonfai Dénes

Jobban kezdte az összecsapást a Majos, amelynek sikerült bizonyos mértékig ráerőltetnie akaratát ellenfelére. A letámadás intenzitása több alkalommal is labdaszerzést eredményezett a vendégek térfelén, azonban a támadó harmadban mutatott pontatlanság, a gyenge beadások és az elrontott utolsó passzok miatt a gödöllői kapusnak nem akadt védeni valója.

A Pest vármegyei együttes próbált hátulról építkezni, de a hazaiak presszingje rendre megzavarta őket, ami sokszor megtörte támadásaikat. Amikor viszont eljutottak a hazai kapuig, már rejlett veszély az akcióikban: Vukman Donátnak akadt is dolga, egyszer pedig a kapufa mentette meg a Majost.