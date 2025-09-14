szeptember 14., vasárnap

Mol Magyar Kupa

57 perce

Történelmi délután Majoson, Varga Balázs elárulta, kit kapna a kupában

Az NB III-ban is remekül szereplő Majosi SE hazai pályán 2–0-ra múlta fel a szintén harmadosztályú, áprilisban Amatőr Kupát nyerő Gödöllőt a Mol Magyar Kupa harmadik fordulójában, ezzel bejutott a legjobb harminckettő közé. A völgységi kis csapat történetében ez újabb mérföldkő, ugyanis ezt megelőzően még sosem jártak a zöldek ilyen magasságban.

majosi se gödöllői sk mol magyar kupa
Keresztes Zalánék történelmi tettet hajtottak végre a Magyar Kupa harmadik körében
Fotó: Mártonfai Dénes

„Megérdemelten nyertük meg a mérkőzést, viszont sajnálhatjuk, hogy az első félidőben nem tudtuk további gólokra váltani a nagy fölényünket. Már itt lezárhattuk volna a találkozót, de a vezetést követően a fiúk visszavettek a tempóból, gyakorlatilag tartalékosan hoztuk le az összecsapást – fogalmazott Varga Balázs, a majosiak edzője. – Várjuk a sorsolást, titkon bízom benne, hogy tudunk majd még egy kört menni és ott lehetünk a tizenhat között, de már most történelmet írt a klub. Emiatt azt sem bánnánk, ha egy nagy csapatot kapnánk ellenfélnek.”

A Paksi FC szintén ott van a negyedik körben, a címvédő a vármegye I-es Szajol otthonában győzött 5–1-re. A Dombóvári FC vasárnap 15 órakor a szintén NB III-as Martfűnél vizitál.

Mol Magyar Kupa: Majosi SE–Gödöllői SK

Fotók: Mártonfai Dénes
