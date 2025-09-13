Fociőrület várja a címvédőt a Tisza-parti községben

A címvédő és kétszeres Magyar Kupa-győztes Paksi FC a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei I. osztályban szereplő Szajol KLK otthonában lép pályára a legjobb 64 között.

A Magyar Kupa 2025-ös döntőjében a Paksi FC tizenegyesekkel győzte le a Ferencvárost

Fotó: Molnár Gyula

A negyedosztályú bajnokságot két győzelemmel és egy vereséggel kezdő szajoli csapat aktuálisan az első osztályban szereplő együttessel még sosem találkozott tétmérkőzésen. Ennek köszönhetően a mérkőzésre felbolydul a település. Elővételben csak a szajoli sportcsarnokban lehetett jegyet vásárolni, és mivel telt ház, több mint ezer szurkoló buzdítja majd a csapatokat, a meccs napján a helyszínen már nem lehet jegyhez jutni. A találkozó 15 órakor kezdődik.

„Nem hiszem, hogy történt annál nagyobb esemény a szajoli labdarúgásban, mint hogy a Magyar Kupa-címvédőjét fogadhatjuk. Ez bizonyos értelemben a csúcs, és méltónak kell bizonyulnunk rá” – mondta a hazaiak játékos-edzője, Sárkány Attila.

A paksiak egyébként már tizenkét mérkőzés óta veretlenek a kupában, legutóbb 2023. március 1-jén kaptak ki otthon a Vasastól. Papp Kristóf úgy fogalmazott: „Nagyon jó élményeink vannak a közelmúltból, illetve egy évvel korábbról is, úgyhogy ismét nagy várakozással indulunk neki az új évadnak is.”

A Magyar Kupa 3. fordulójában öt meccset vasárnap rendeznek

A Majosi SE hazai pályán fogadja az Amatőr Kupában diadalmaskodó Gödöllői SK-t. Varga Balázs vezetőedző elmondta, a 2023/2024-es kiírásban a Dunaföldvár edzőjeként Gödöllőn hosszabbítás után 2–1-re győzni tudtak, így tovább jutottak a 32 közé. Ezúttal ismét lesz esélyük a győzelemre, meg kell oldaniuk a feladatot. A völgységiek közönségcsalogató futballt játszanak, hét bajnokin 22 gólt szereztek, ami az egész NB III egyik legjobb mutatója, sőt, hazai pályán négy meccsen 17 góljuk van, több mint négyes meccsenkénti átlaggal.

A Dombóvári FC járt a legrosszabbul, hiszen vasárnap több száz kilométert kell utazniuk Martfűre, ráadásul azonos osztályban szereplő gárda lesz az ellenfelük. A Martinka Dániel-Horváth Árpád edzőpáros által irányított dombóváriak még nyeretlenek az NB III-ban, egy kupasiker valószínűleg jótékony hatással lenne a megtépázott önbizalmú futballisták lelki egészségére.