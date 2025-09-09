szeptember 9., kedd

Ádám névnap

26°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

25 perce

Marco Rossi nagyot hibázott? A Paks edzője keményen bírálta a szövetségi kapitányt (videó)

Címkék#Marco Rossi#labdarúgás#Bognár György#Paksi FC#vb-selejtező#magyar válogatott

Nem tökéletes az időzítés. A Portugália elleni vb-selejtező előtt fogalmazott meg éles kritikát Bognár György Marco Rossi Írország elleni döntéseiről. A paksi tréner szerint a magyar válogatott szövetségi kapitánya a taktikát és a cseréket illetően is hibázott.

Teol.hu

Ahogy rengeteg magyar, úgy Bognár György is bízott abban, hogy a dublini mérkőzést két gólos előnyből meg tudjuk nyerni. Azonban Sallai Roland kiállítása, a megkérdőjelezhető játékvezetői döntések és az írek nyomása soknak bizonyult a magyar válogatottnak. A Paks vezetőedzője éles kritikát fogalmazott meg Marco Rossi döntéseivel kapcsolatban, főként Varga Barnabás lecserélését nehezményezte a szakember. 

Bognár György a portugálok elleni fontos találkozó előtt kritizálta a magyar válogatott mesterét.
Bognár György a portugálok elleni fontos találkozó előtt kritizálta a magyar válogatott mesterét
Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Hibázott a magyar válogatott szövetségi kapitánya?

Bár az Írország elleni találkozót parádésan indította válogatottunk, a második félidőben nemcsak alábbhagyott a lendület, de végül két pontot is vesztett csapatunk. A Paks trénere szerint ez egyértelműen Marco Rossi helytelen döntéseinek volt köszönhető.

Az utolsó 20-25 perc nagyon nem tetszett, mert csak bekkelésre koncentráltunk, a cserék is erre fókuszálódtak. Még akkor is, ha csak tízen voltunk, az én filozófiám szerint Varga Barnabást mindenképpen elöl hagytam volna, hogy az egy-két előrevágott labdából ha csak minden másodikat-harmadikat megtartja, annyival kevesebbet kell védekezi, annyival kevesebb beadás érkezik a kapu elé. Ezzel lehetett volna variálni, és ezért voltam ideges.

– fogalmazott Bognár György a Nemzeti Sportrádióban.

A vita tehát nemcsak a játékvezetői döntéseket érinti, hanem a szakmai döntéseket is. Ezek aligha jöttek a legjobbkor, hiszen kedd este Budapesten kell a Cristiano Ronaldo vezette portugálok ellen bizonyítania válogatottunknak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu