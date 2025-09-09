Marco Rossi nagyot hibázott? A Paks edzője keményen bírálta a szövetségi kapitányt (videó)

Ahogy rengeteg magyar, úgy Bognár György is bízott abban, hogy a dublini mérkőzést két gólos előnyből meg tudjuk nyerni. Azonban Sallai Roland kiállítása, a megkérdőjelezhető játékvezetői döntések és az írek nyomása soknak bizonyult a magyar válogatottnak. A Paks vezetőedzője éles kritikát fogalmazott meg Marco Rossi döntéseivel kapcsolatban, főként Varga Barnabás lecserélését nehezményezte a szakember.

Bognár György a portugálok elleni fontos találkozó előtt kritizálta a magyar válogatott mesterét

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Hibázott a magyar válogatott szövetségi kapitánya?

Bár az Írország elleni találkozót parádésan indította válogatottunk, a második félidőben nemcsak alábbhagyott a lendület, de végül két pontot is vesztett csapatunk. A Paks trénere szerint ez egyértelműen Marco Rossi helytelen döntéseinek volt köszönhető.

Az utolsó 20-25 perc nagyon nem tetszett, mert csak bekkelésre koncentráltunk, a cserék is erre fókuszálódtak. Még akkor is, ha csak tízen voltunk, az én filozófiám szerint Varga Barnabást mindenképpen elöl hagytam volna, hogy az egy-két előrevágott labdából ha csak minden másodikat-harmadikat megtartja, annyival kevesebbet kell védekezi, annyival kevesebb beadás érkezik a kapu elé. Ezzel lehetett volna variálni, és ezért voltam ideges.

– fogalmazott Bognár György a Nemzeti Sportrádióban.

A vita tehát nemcsak a játékvezetői döntéseket érinti, hanem a szakmai döntéseket is. Ezek aligha jöttek a legjobbkor, hiszen kedd este Budapesten kell a Cristiano Ronaldo vezette portugálok ellen bizonyítania válogatottunknak.