Marco Rossi nagyot hibázott? A Paks edzője keményen bírálta a szövetségi kapitányt (videó)
Nem tökéletes az időzítés. A Portugália elleni vb-selejtező előtt fogalmazott meg éles kritikát Bognár György Marco Rossi Írország elleni döntéseiről. A paksi tréner szerint a magyar válogatott szövetségi kapitánya a taktikát és a cseréket illetően is hibázott.
Ahogy rengeteg magyar, úgy Bognár György is bízott abban, hogy a dublini mérkőzést két gólos előnyből meg tudjuk nyerni. Azonban Sallai Roland kiállítása, a megkérdőjelezhető játékvezetői döntések és az írek nyomása soknak bizonyult a magyar válogatottnak. A Paks vezetőedzője éles kritikát fogalmazott meg Marco Rossi döntéseivel kapcsolatban, főként Varga Barnabás lecserélését nehezményezte a szakember.
Hibázott a magyar válogatott szövetségi kapitánya?
Bár az Írország elleni találkozót parádésan indította válogatottunk, a második félidőben nemcsak alábbhagyott a lendület, de végül két pontot is vesztett csapatunk. A Paks trénere szerint ez egyértelműen Marco Rossi helytelen döntéseinek volt köszönhető.
Az utolsó 20-25 perc nagyon nem tetszett, mert csak bekkelésre koncentráltunk, a cserék is erre fókuszálódtak. Még akkor is, ha csak tízen voltunk, az én filozófiám szerint Varga Barnabást mindenképpen elöl hagytam volna, hogy az egy-két előrevágott labdából ha csak minden másodikat-harmadikat megtartja, annyival kevesebbet kell védekezi, annyival kevesebb beadás érkezik a kapu elé. Ezzel lehetett volna variálni, és ezért voltam ideges.
– fogalmazott Bognár György a Nemzeti Sportrádióban.
A vita tehát nemcsak a játékvezetői döntéseket érinti, hanem a szakmai döntéseket is. Ezek aligha jöttek a legjobbkor, hiszen kedd este Budapesten kell a Cristiano Ronaldo vezette portugálok ellen bizonyítania válogatottunknak.