nb iii-as foci

2 órája

A meccs elején kétszer villantak a majosiak, ez is elég volt a győzelemhez (képgalériával)

Az NB III-as focibajnokság Délnyugati-csoportjának 8. fordulójában győzött a Majos.

Teol.hu

Varga Balázs vezetőedző csapata két gyors góllal intézte el az MTK II. együttesét. Újabb sikerével a völgységi gárda feljött a tabella negyedik helyére.

Keresztes Zalán lőtte a második hazai gólt
Keresztes Zalán lőtte a második hazai gólt
Fotó: Mate Reka

NB III Délnyugat, 8 forduló

Planet Home Majosi SE–MTK Budapest II. 2–1 (2–0). Bonyhád-Majos, v.: Kakuk (Bereczki, Döbröntey)
Majos: Vukman– Pál M., Sági, Tóth M. (Csepregi, 87.), Keresztes (Husvét, a szünetben), Dávid Z., Gellér, Fekete, Ángyán (Stampfel, 60.), Hatvani, Kása (Kovács L., 15.). Edző: Varga Balázs 
Gólszerzők: Ángyán (3.), Keresztes (5.), illetve László K. (81.).

Majosi SE–MTK II. NB III-as labdarúgó mérkőzés

Fotók: Máté Réka

 

 

