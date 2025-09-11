48 perce
A majosi góltermelékenység párját ritkítja az NB III-ban
A Majosi SE hazai pályán nem csupán eredményeket szállít, hanem élményt is ad a közönségnek. Négy meccsen tizenhét gólt lőttek, a szurkolók pedig hétről hétre támadó szellemű, bátor futballt láthatnak a saját pályájukon.
Az amatőr futballklubok életében a hazai pálya mindig különleges szerepet tölt be. Nemcsak az eredmények szempontjából lehet döntő, hanem abból a nézőpontból is, hogyan érzik magukat azok, akik kilátogatnak a mérkőzésekre. Egy csapat akkor tud igazán közösséget formálni, ha nemcsak a győzelmeket, de a játék élményét is hazaviszik a szurkolók.
A szórakoztató futball, a lelkesedés, a kreatív megoldások és a küzdeni akarás olyan értékek, amelyekért a drukkerek újra és újra visszatérnek a lelátóra. Így válhat a hazai pálya nemcsak előnnyé a tabellán, hanem valódi ünneppé hétről hétre, ahol a közönség érzi: fontos része a klub mindennapjainak. A Majosi SE pontosan ezt valósította meg: gólzáporos mérkőzéseken hálálta meg a közönség támogatását. A csapat vezetőedzője, Varga Balázs ezt a szempontot emelte ki a hétvégi bajnoki mérkőzés után.
„A szezon előtt azt a célt is kitűztük, hogy hazai pályán szórakoztató, bátor futballt játsszunk. […] Támadójátékban óriásit léptünk előre: hét bajnokin 22 gólt szereztünk, ami az egész NB III egyik legjobb mutatója, sőt, hazai pályán négy meccsen 17 gólunk van, több mint négyes meccsenkénti átlaggal” – fogalmazott a völgységi csapat trénere.
Amióta 2023-ban négy csoportra osztva zajlanak az NB III küzdelmei, mindössze öt olyan csapat volt, amely hasonló eredményességgel hálálta meg a közönség támogatását, mint most a majosiak. Ráadásul a Dél-Nyugati csoport ebből a szempontból kiemelkedőnek számít: a három idényben összesen hat ilyen csapat közül négy is ebben a régióban szerepelt, ami jól mutatja, mennyire sokszor kényeztették itt el a szurkolókat gól gazdag hazai mérkőzésekkel.
„Sok helyzetet dolgozunk ki, letámadunk, dominálunk, és végre olyan meccseket játszunk, amelyeket a nézők is élveznek. Azt is látni kell, hogy fiatal, rutintalan kerettel dolgozunk, amatőr státuszban, mégis a hatodik helyen állunk egy nagyon erős mezőnyben. Fejlődünk, megyünk előre, és ha a hibák számát csökkenteni tudjuk, hiszem, hogy ennek a csapatnak idővel a legjobbak közé kerülés is reális cél lehet” – mondta Varga Balázs.
Az elmúlt két idény tapasztalatai biztató képet mutatnak. A négy NB III-as csoport összesen kilenc legtöbb hazai gólt szerző csapata közül öt bajnokként, kettő ezüstérmesként zárt, a legrosszabb helyezés pedig a hetedik volt. Ez jelzi: aki otthon képes ilyen támadóerejű futballt nyújtani, az a végelszámolásnál is előkelő helyen szokott végezni.
A majosiak mostani, meccsenként több mint négy gólos hazai átlaga persze aligha tartható, hiszen a korábbi évek is azt mutatják, hogy idővel mérséklődik a góltermelés – három fölött átlagolni is bravúrnak számít ebben a ligában. Ha azonban nem következik be olyan visszaesés, mint például két éve a gárdonyiaknál, akik 17 góllal kezdtek, de végül 30 találatig jutottak, akkor a Majos szinte biztosan a tabella első felében zárhat. Ez pedig új klubrekordot jelentene, hiszen a legutóbbi idényben a nyolcadik hely volt a legjobb bajnoki pozíciójuk.
A közeljövőben ráadásul újabb lehetőség kínálkozik a bizonyításra: a hétvégén a Magyar Kupa 3. fordulójában a Gödöllő lesz a vendégük, így a majosiak ismét hazai közönségük előtt mutathatják meg, milyen erőssé vált otthonuk az utóbbi időben.