A majosi góltermelékenység párját ritkítja az NB III-ban

Az amatőr futballklubok életében a hazai pálya mindig különleges szerepet tölt be. Nemcsak az eredmények szempontjából lehet döntő, hanem abból a nézőpontból is, hogyan érzik magukat azok, akik kilátogatnak a mérkőzésekre. Egy csapat akkor tud igazán közösséget formálni, ha nemcsak a győzelmeket, de a játék élményét is hazaviszik a szurkolók.

Az idei szezonban hét bajnokin huszonkétszer örült gólnak a Majosi SE

Fotó: Máté Réka

A szórakoztató futball, a lelkesedés, a kreatív megoldások és a küzdeni akarás olyan értékek, amelyekért a drukkerek újra és újra visszatérnek a lelátóra. Így válhat a hazai pálya nemcsak előnnyé a tabellán, hanem valódi ünneppé hétről hétre, ahol a közönség érzi: fontos része a klub mindennapjainak. A Majosi SE pontosan ezt valósította meg: gólzáporos mérkőzéseken hálálta meg a közönség támogatását. A csapat vezetőedzője, Varga Balázs ezt a szempontot emelte ki a hétvégi bajnoki mérkőzés után.

„A szezon előtt azt a célt is kitűztük, hogy hazai pályán szórakoztató, bátor futballt játsszunk. […] Támadójátékban óriásit léptünk előre: hét bajnokin 22 gólt szereztünk, ami az egész NB III egyik legjobb mutatója, sőt, hazai pályán négy meccsen 17 gólunk van, több mint négyes meccsenkénti átlaggal” – fogalmazott a völgységi csapat trénere.

Amióta 2023-ban négy csoportra osztva zajlanak az NB III küzdelmei, mindössze öt olyan csapat volt, amely hasonló eredményességgel hálálta meg a közönség támogatását, mint most a majosiak. Ráadásul a Dél-Nyugati csoport ebből a szempontból kiemelkedőnek számít: a három idényben összesen hat ilyen csapat közül négy is ebben a régióban szerepelt, ami jól mutatja, mennyire sokszor kényeztették itt el a szurkolókat gól gazdag hazai mérkőzésekkel.

„Sok helyzetet dolgozunk ki, letámadunk, dominálunk, és végre olyan meccseket játszunk, amelyeket a nézők is élveznek. Azt is látni kell, hogy fiatal, rutintalan kerettel dolgozunk, amatőr státuszban, mégis a hatodik helyen állunk egy nagyon erős mezőnyben. Fejlődünk, megyünk előre, és ha a hibák számát csökkenteni tudjuk, hiszem, hogy ennek a csapatnak idővel a legjobbak közé kerülés is reális cél lehet” – mondta Varga Balázs.