Elképesztő ok miatt kell „embertelen” időben játszania a Majosnak

Mint ismert, a Majosi SE történelmi sikert elérve bejutott a Mol Magyar Kupa legjobb harminckét csapata közé, ahol majd október 29-én, szerdán a korábbi kétszeres győztes, jelenleg NB II-es Videoton FC Fehérvár csapatát fogadja majd. Már a játéknap is felvet egy kérdést, miszerint miért hétköznapra teszik a mérkőzéseket, miközben az első három forduló találkozóit és a jövő májusi döntőt is hétvégén rendezik.

A Gödöllő ellen sokan voltak, a Fehérvár ellen lehet, hogy alig lesz néző a Majosi SE kupameccsén

Fotó: Mártonfai Dénes

Ennél is nagyobb kérdés, hogy egy mi szükség volt munkanapon 12.30 órára rakni a Majos–Fehérvár találkozót? Gáspár Tamás, a majosiak elnöke portálunknak elmondta, miután lámpafény mellett nem tudják megrendezni az összecsapást, maradt a korai kezdés. A völgységiek helyzete nem egyedi eset, a kétszeres címvédő Paksi FC is fél egykor játszik az NB III-as Martfű otthonában.

Még így is szerencsés helyzetben a Majosi SE

Gáspár Tamás hozzátette, tudomása szerint a hétközi játéknap a sűrű menetrend áldozata lett, ugyanakkor felteszi a költői kérdést, nem fért volna bele a hétvégi időpont annak tudatában, hogy az NB III-as csapatok decembertől márciusig nem játszanak tétmérkőzést. Az NB II-es csapatoknak három hónap téli szünet jön, az élvonalbeli gárdák viszont december 20-ig fociznak, január végén pedig már folytatják a pontvadászatot.