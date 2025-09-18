szeptember 18., csütörtök

Magyar Kupa mizéria

1 órája

Elképesztő ok miatt kell „embertelen” időben játszania a Majosnak

Címkék#Gáspár Tamás#Magyar Kupa#MOL Magyar Kupa#Majosi SE

Történelmi mérkőzést játszik a Mol Magyar Kupában a völgységi gárda. A Majosi SE hiába fogadja majd a Videoton FC Fehérvárt, lehet, hogy alig lesznek nézők a mérkőzésen.

Mint ismert, a Majosi SE történelmi sikert elérve bejutott a Mol Magyar Kupa legjobb harminckét csapata közé, ahol majd október 29-én, szerdán a korábbi kétszeres győztes, jelenleg NB II-es Videoton FC Fehérvár csapatát fogadja majd. Már a játéknap is felvet egy kérdést, miszerint miért hétköznapra teszik a mérkőzéseket, miközben az első három forduló találkozóit és a jövő májusi döntőt is hétvégén rendezik.

majosi se videoton fc fehérvár mol magyar kupa
A Gödöllő ellen sokan voltak, a Fehérvár ellen lehet, hogy alig lesz néző a Majosi SE kupameccsén
Fotó: Mártonfai Dénes

Ennél is nagyobb kérdés, hogy egy mi szükség volt munkanapon 12.30 órára rakni a Majos–Fehérvár találkozót? Gáspár Tamás, a majosiak elnöke portálunknak elmondta, miután lámpafény mellett nem tudják megrendezni az összecsapást, maradt a korai kezdés. A völgységiek helyzete nem egyedi eset, a kétszeres címvédő Paksi FC is fél egykor játszik az NB III-as Martfű otthonában.

Még így is szerencsés helyzetben a Majosi SE

Gáspár Tamás hozzátette, tudomása szerint a hétközi játéknap a sűrű menetrend áldozata lett, ugyanakkor felteszi a költői kérdést, nem fért volna bele a hétvégi időpont annak tudatában, hogy az NB III-as csapatok decembertől márciusig nem játszanak tétmérkőzést. Az NB II-es csapatoknak három hónap téli szünet jön, az élvonalbeli gárdák viszont december 20-ig fociznak, január végén pedig már folytatják a pontvadászatot.

Az MLSZ a negyedik fordulótól eltörölte a kis csapatok pályaelőnyét, így a Mezőörsnek a Vasas otthonába, a Pilisnek pedig Győrbe kell utaznia. A Majos ebből a szempontból szerencsés, hiszen a kupasorsoláson az ő nevét húzták először, így fogadhatják a fehérváriakat.

Gáspár Tamás reméli, az „embertelen” időpont ellenére sokan kilátogatnak a mérkőzésre. Cserébe azt ígéri, hogy „vért itatnak” majd a játékosokkal és mindent megtesznek, hogy tovább írják történelmüket a Magyar Kupában.

Mol Magyar Kupa, 4. forduló
Október, 29., szerda
12.30 Majosi SE–Videoton FC Fehérvár
12.30 Martfűi LSE–Paksi FC

Mol Magyar Kupa: Majosi SE–Gödöllői SK

Fotók: Mártonfai Dénes

 

