Már a cataniai homokon edzett a magyar bajnok

Ma kezdődik a szicíliai Catanián a strandlabdarúgó-klubvilágbajnokság, amelynek másodszor résztvevője a Bonyhád BFC magyar bajnoki címvédő alakulata.

A Bonyhád BFC tavaly megszorongatta nagynevű riválisait

Fotó: Beküldött fotók / TEOL

A völgységiek vasárnap repültek el a dél-olaszországi városba és még aznap edzettek is a torna helyszínén. A BFC a C csoportban szerepel majd, s nem várnak könnyű ellenfelek Szász Dávidékra. A világranglista harmadik helyezett salvadori La Barra de Santiago, a rangsor jelenleg kilencedik helyén álló ciprusi Pafos BSC, valamint a spanyol új hullám képviselője, a BS Mijas Costa ellen játszanak majd csoportmérkőzést.

A klubvilágbajnokság a bonyhádiak mérkőzésével kezdődik: ma 9 órától a szigetországi riválisuk ellen lépnek pályára, szerdán 10.15-től a közép-amerikai La Barrával meccselnek, majd csütörtökön kora délután a spanyol együttes következik (15.15).

A Bonyhád 2024-ben a szintén Olaszországban megrendezett vb-n egy győzelemmel és két vereséggel zárta a csoportkört. A lebonyolítás alapján a hat darab négycsapatos csoport első két helyezettje automatikusan továbbjut a nyolcaddöntőbe, hozzájuk csatlakozik a négy legjobb csoport harmadik.