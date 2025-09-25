A bonyhádiak három, a tamásiak egy aranyéremmel zárták az erőpróbát

Új generáció bontogatja szárnyait a Völgység fővárosában: Máté Patrik 100 és 300 méteres síkfutásban sem talált legyőzőre, mindkét versenyszámot magabiztosan nyerte meg Hornok Enikő edző tanítványa.

Máté Patrik, Hornok Enikő és Kucsera Flóra

Az erős szél miatt eredményei ugyan elmaradtak idei legjobbjától, mégis annyira kiemelkedőek voltak, hogy a rövidebb sprinttávon meghívót kapott az U16-os korosztály válogatott viadalára. Ugyanebben a korcsoportban a fiúk 800 méteres síkfutásában is bonyhádi siker született. A szintén Hornok Enikő edzéseit látogató Farkas Botond jól felépített versenyzéssel, 2:07.69-es új egyéni rekorddal az első helyen ért célba.

Máté Patrik szeptember 27-én Kaposváron nemzetközi viadalon versenyez

A Tamási TAM-BAU AC atlétái egy-egy arany- és bronzérmet szereztek az ob-n. Gábriel Balázs Zoltán a súlylökés második sorozatában 15 méter 41 centire lökte a négy kilós golyót, az eredményt ellenfelei megközelíteni sem tudták. Több mint egy méteres előnnyel lett országos bajnok. A bronzot kalapácsvetésben Kimmel Gábor Áron szerezte. Az ötödik sorozatban 47 méter 77 centis dobásával biztosította be dobogós helyezését.

A Szekszárdi Sportközpont atlétái jó helyezésekkel és egyéni csúcsokkal zárták a két napos viadalt. Közülük kiemelkedett Szita Patrik, aki az U15-ös korosztály súlylökés versenyszámában bronzérmet szerzett.

A 2010-2011-esek válogatott viadalát szeptember 27-én Kaposváron rendezik, ahol Máté Patrik és Gábriel Balázs Zoltán képviseli a magyar színeket.

Eredmények , U15 lányok

100 méter: 7. Márton Szabina (Szekszárdi Sportközpont) 13.43. 3000 méter: 8. Farkas-Ladányi Laura (Szekszárdi SK) 12:12.38. Magasugrás: 4. Kucsera Flóra (AC Bonyhád) 1.47. Ötösugrás: 4. Márton Szabina 16.37, ...6. Sülyi Réka (Szekszárdi SK) 16.06.

U16 lányok

Távolugrás: 9. Böröcz Blanka (DOVASE) 4.72. Gerelyhajítás: 10. Lakatos-Lamm Lea (DOVASE) 25.00.

U15 fiúk

100 méter: 1. Máté Patrik (AC Bonyhád, e.: Hornok Enikő) 11.32. 300 méter: 1. Máté Patrik 36.76. 800 méter: 1. Farkas Botond (AC Bonyhád, e.: Hornok Enikő) 2:07.69. Magasugrás: 7. Kiss Kende Bódog (Szekszárdi SK) 1.55 m. Súlylökés: 1. Gábriel Balázs Zoltán (Tamási TAM-BAU AC) 15.41. ...3. Szita Patrik (Szekszárdi SK) 13.27, ...6. Kimmel Gábor Áron (Tamási TAM-BAU AC) 12.62, ...8. Tóth Patrik (Szekszárdi SK) 11.90. Diszkoszvetés: 5. Szita Patrik 43.98, 6. Gábriel Balázs Zoltán 43.89, ...9. Kimmel Gábor Áron 38.77. Kalapácsvetés: 3. Kimmel Gábor Áron 47.77, ...5. Gábriel Balázs Zoltán 43.99, 6. Ster-Könczöl Richárd (Tamási TAM-BAU AC) 42.52. Gerelyhajítás: 4. Viszlavszki Bence (DOVASE) 39.64.