Első válogatott versenyéről két éremmel térhetett haza a bonyhádiak reménysége

Berúgta az ajtót az U16-os korosztály öt nemzet válogatott viadalán Máté Patrik, az Atlétikai Club Bonyhád sprintere, aki első alkalommal ölthette magára a címeres mezt.

A szombati kaposvári viadalon a mieink mellett Horvátország, Csehország, Szlovákia és Szlovénia legjobb korosztályos atlétái vettek részt. A Bodosi Mihály Atlétikai Pályán Máté Patrik a 100 m-es síkfutásban nem talált legyőzőre, 11.11 másodperces eredménnyel végzett az első helyen. Stafétában Szabó Viktor Gergővel, Zuggó Zalánnal és Bagyinszki Simonnal harmadik helyen végzett a 4x100-as váltóval 43.33 másodperccel. Vagyis első válogatott megmérettetéséről rögtön két éremmel térhetett haza a bonyhádiak reménysége, akit edzője, Hornok Enikő is elkísért a nemzetközi viadalra.



