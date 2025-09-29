szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

17°
+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Öt nemzet viadala

4 órája

Első válogatott versenyéről két éremmel térhetett haza a bonyhádiak reménysége

Címkék#viadal#Máté Patrik#Atlétikai Club Bonyha#u16#korosztályos#Hornok Enikő

Teol.hu

Berúgta az ajtót az U16-os korosztály öt nemzet válogatott viadalán Máté Patrik, az Atlétikai Club Bonyhád sprintere, aki első alkalommal ölthette magára a címeres mezt. 

 

A szombati kaposvári  viadalon a mieink mellett Horvátország, Csehország, Szlovákia és Szlovénia legjobb korosztályos atlétái vettek részt. A Bodosi Mihály Atlétikai Pályán Máté Patrik a 100 m-es síkfutásban nem talált legyőzőre, 11.11 másodperces eredménnyel végzett az első helyen. Stafétában Szabó Viktor Gergővel, Zuggó Zalánnal és Bagyinszki Simonnal harmadik helyen végzett a 4x100-as váltóval 43.33 másodperccel. Vagyis első válogatott megmérettetéséről rögtön két éremmel térhetett haza a bonyhádiak reménysége, akit edzője, Hornok Enikő is elkísért a nemzetközi viadalra.

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu