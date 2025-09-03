szeptember 3., szerda

Hilda névnap

20°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Két hónap után távozik

46 perce

Ennyi volt: korán véget ért a Máté-korszak a sereghajtó csapatnál

Címkék#Máté Roland#NB III-as foci#Pénzügyőr SE

A Pénzügyőr SE közösségi oldalán tette közzé, hogy már nem Máté Roland az NB III Dél-Nyugati csoportjában szereplő egyesület vezetőedzője. A Tolna vármegyei kötődésű fiatal szakembert júliusban nevezték ki a fővárosi csapat élére, de hat forduló után öt vereség mellett mindössze egy – az előző fordulóban a Dombóvár elleni –  döntetlent tudta felmutatni, ezzel az utolsó, tizenhatodik helyen áll a gárda a bajnokságban.

máté roland pénzügyőr se nb iii
Máté Roland (középen) két hónap után távozott a Pénzügyőr SE-től

A 30 esztendős tréner a II. kerületi egylet előtt kilenc évig dolgozott a Ferencváros utánpótlásában, eközben egy rövid ideig játékos-edzője volt a Teveli Medosz SE-nek. Tavaly szeptembertől novemberig édesapja oldalán asszisztensedzőnél tevékenykedett az NB I-es Debrecennél. Mint arról korábban beszámoltunk, a szekszárdi születésű Máté Csaba az orosz első osztályban szereplő Ahmat Groznijnál segíti a Fradi korábbi vezetőedzőjének, Sztanyiszlav Csercseszov munkáját.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu