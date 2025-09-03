Ennyi volt: korán véget ért a Máté-korszak a sereghajtó csapatnál

A Pénzügyőr SE közösségi oldalán tette közzé, hogy már nem Máté Roland az NB III Dél-Nyugati csoportjában szereplő egyesület vezetőedzője. A Tolna vármegyei kötődésű fiatal szakembert júliusban nevezték ki a fővárosi csapat élére, de hat forduló után öt vereség mellett mindössze egy – az előző fordulóban a Dombóvár elleni – döntetlent tudta felmutatni, ezzel az utolsó, tizenhatodik helyen áll a gárda a bajnokságban.

Máté Roland (középen) két hónap után távozott a Pénzügyőr SE-től

A 30 esztendős tréner a II. kerületi egylet előtt kilenc évig dolgozott a Ferencváros utánpótlásában, eközben egy rövid ideig játékos-edzője volt a Teveli Medosz SE-nek. Tavaly szeptembertől novemberig édesapja oldalán asszisztensedzőnél tevékenykedett az NB I-es Debrecennél. Mint arról korábban beszámoltunk, a szekszárdi születésű Máté Csaba az orosz első osztályban szereplő Ahmat Groznijnál segíti a Fradi korábbi vezetőedzőjének, Sztanyiszlav Csercseszov munkáját.