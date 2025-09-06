szeptember 6., szombat

Kosárlabda

4 órája

Megnyerte a nyíregyházi Sitku-emléktornát az Atomerőmű SE

Címkék#Benke Szilárd#ASE (kosár)#Férfi kosárlabda NB I

Ahogy tavaly, úgy idén is az első helyen végzett a Nyíregyházán megrendezett Sitku-emléktornán az Atomerőmű SE NB I-es férfi kosárcsapata.

Teol.hu
Benke Szilárd volt a Nyíregyházán kupát nyerő paksiak legeredményesebbje a szombati döntőben
Fotó: Mediaworks

A paksiak a idei évben a DEAC, a Bp. Honvéd és a házigazda Nyíregyháza társaságában szerepeltek az emléktornán. A debreceniek elleni, pénteki meggyőző siker után szombaton a Honvédot is legyőzték, így a 2024-es diadalukat követően idén is az első helyen végeztek (érdekesség, hogy tavaly is a Honvédot verték a fináléban). Aleksandar Joncevski alakulata a 19 pontig jutó Benke Szilárd vezérletével múlta felül a fővárosiakat. A paksiak ezen a találkozón sem számíthattak klasszis erőcsatárukra, Eilingsfeld Jánosra. A harmadik helyet a DEAC szerezte meg, miután viszonylag simán, 104–68-ra legyőzte a házigazda nyírségieket. 

V. Sitku Ernő-emléktorna, a döntőben
Atomerőmű SE–Budapesti Honvéd SE 84–78 (20–12, 24–27, 19–19, 21–20)
ASE: Hicks 13/9, Bluiett 12/3, Benke 19, Révész 10/6, Edosomwan 8. Csere: Halmai 9/3, Mitchell 4, Krivacsevics 3, Géringer 6/6, Nagy.

 

 

