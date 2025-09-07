Megszerezte első pontját az újjáalakuló szekszárdi csapat

Két, háromgólos vereséget követően a Simple Női Liga harmadik fordulójában a szintén pont és gól nélkül álló Viktória FC látogatott a Szekszárd WFC otthonába.

Megszerezte első pontját az NB I-ben a Szekszárdi WFC csapata

Aktívabban kezdte az összecsapást a Tolna vármegyei gárda, ám a támadóharmadban elkövetett pontatlanságok miatt nem alakultak ki igazán nagy helyzetek. A szombathelyiek inkább hosszú labdákkal igyekeztek megjátszani gyors támadóikat, hogy kihasználják a hazai védelem mögött megnyíló területeket.

Az első félidő derekára kiegyenlítődött a játék, a felek már jól olvasták egymás szándékait. Ennek következményeként főként az ellenfél hibáira próbáltak építeni, amelyekből mindkét oldalon akadt lehetőség. Török Noémi ismét több nagy védést mutatott be, majd a játékrész hajrájában Filep Zsuzsa révén megszerezte a vezetést a Szekszárd.

A fordulást követően viszont a Vas vármegyeiek kezdtek élesebben, és egy szabadrúgás után Németh Mirtill gyorsan kiegyenlített. A bekapott gól azonban nem törte meg a hazaiakat: egy újabb pontrúgás végén Sovány Dorina góljával visszavették az előnyt.

A második félidő középső szakaszában a mezőnyharc és a pontatlan passzok domináltak, a sok szabálytalanság darabossá tette a játékot. Ez az előnyben lévő hazaiaknak kedvezett, bár nekik is meggyűlt a bajuk a folyamatos támadásépítéssel. A hajrához érve valamelyest felpörgött a mérkőzés, és egy újabb rögzített szituációból ismét Németh villant, megszerezve második találatát. Ezzel kialakult a végeredmény, köszönhetően többek között Török Noémi bravúrjainak is, amelyekkel megakadályozta, hogy az utolsó pillanatokban a szombathelyiek mindhárom ponttal távozzanak.

Simple Női Liga, 3. forduló

Szekszárdi WFC–Viktória FC 2–2 (1–0)

Szekszárd, v: Kalmár (Rigó, Szlávik)

Szekszárd: Török– Schell (Kágyi Á., a szünetben), Kehrer (Kágyi K., 72), Jáhn, Mucsi– Katona, Filep, Gelb, Prigli (Hodászi, a szünetben), Miszlai (Egyed, 64.)– Sovány (Nagy-Cseke, 64.). Megbízott edző: Tóth Dorottya

Gólszerző: Filep (45.), Sovány (62.), illetve Németh M. (53., 85.).