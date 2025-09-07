szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

13°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Simple Női Liga

1 órája

Megszerezte első pontját az újjáalakuló szekszárdi csapat

Címkék#Simple Női Liga#Viktória FC#Szekszárd#labdarúgás

A Simple Női Liga harmadik fordulójában két null pontos csapat találkozott egymással.

Ellenbruch Zsolt

Két, háromgólos vereséget követően a Simple Női Liga harmadik fordulójában a szintén pont és gól nélkül álló Viktória FC látogatott a Szekszárd WFC otthonába. 

Megszerezte első pontját az NB I-ben a Szekszárdi WFC csapata

Aktívabban kezdte az összecsapást a Tolna vármegyei gárda, ám a támadóharmadban elkövetett pontatlanságok miatt nem alakultak ki igazán nagy helyzetek. A szombathelyiek inkább hosszú labdákkal igyekeztek megjátszani gyors támadóikat, hogy kihasználják a hazai védelem mögött megnyíló területeket. 
Az első félidő derekára kiegyenlítődött a játék, a felek már jól olvasták egymás szándékait. Ennek következményeként főként az ellenfél hibáira próbáltak építeni, amelyekből mindkét oldalon akadt lehetőség. Török Noémi ismét több nagy védést mutatott be, majd a játékrész hajrájában Filep Zsuzsa révén megszerezte a vezetést a Szekszárd. 
A fordulást követően viszont a Vas vármegyeiek kezdtek élesebben, és egy szabadrúgás után Németh Mirtill gyorsan kiegyenlített. A bekapott gól azonban nem törte meg a hazaiakat: egy újabb pontrúgás végén Sovány Dorina góljával visszavették az előnyt. 
A második félidő középső szakaszában a mezőnyharc és a pontatlan passzok domináltak, a sok szabálytalanság darabossá tette a játékot. Ez az előnyben lévő hazaiaknak kedvezett, bár nekik is meggyűlt a bajuk a folyamatos támadásépítéssel. A hajrához érve valamelyest felpörgött a mérkőzés, és egy újabb rögzített szituációból ismét Németh villant, megszerezve második találatát. Ezzel kialakult a végeredmény, köszönhetően többek között Török Noémi bravúrjainak is, amelyekkel megakadályozta, hogy az utolsó pillanatokban a szombathelyiek mindhárom ponttal távozzanak. 

Simple Női Liga, 3. forduló

Szekszárdi WFC–Viktória FC 2–2 (1–0)
Szekszárd, v: Kalmár (Rigó, Szlávik)
Szekszárd: Török– Schell (Kágyi Á., a szünetben), Kehrer (Kágyi K., 72), Jáhn, Mucsi– Katona, Filep, Gelb, Prigli (Hodászi, a szünetben), Miszlai (Egyed, 64.)– Sovány (Nagy-Cseke, 64.). Megbízott edző: Tóth Dorottya
Gólszerző: Filep (45.), Sovány (62.), illetve Németh M. (53., 85.).

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu