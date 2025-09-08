A válogatott sportolók hozták a papírformát (képgalériával)

Az erőpróbára közel ötszáz nevezés érkezett 33 klubtól. A városi sportpálya és lelátója megtelt atlétákkal és szurkolókkal, és az új diszkoszvető kört is szombaton avatták fel. A szombati verseny nemzetközivé avanzsált a szlovák Ivan Jankó részvételének köszönhetően.

Fotó: Mate Reka

A házigazda klub versenyzői kitettek magukért: az U14-es korosztályban távolugrásban 3. lett Salamon Örs, súlylökésben és diszkoszvetésben egyaránt bronzérmes Miklós Marianna. Az U15-ös korcsoportban 80 m gáton 3. helyet szerzett Kucsera Flóra, 100 m gáton első lett János Olivér, 100 m-en harmadik Wurst Hanna. Az U23-as korcsoportban diszkoszvetésben és súlylökésben (abszolútban) Kling Réka győzött. A 100 m abszolút versenyében aranyat nyert Máté Patrik. Beke Zétény (Tamási) nyerte a súlylökést, az ex-szekszárdi Németh Mátyás pedig a távolugrást.