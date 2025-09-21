szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

21°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vármegyei I. osztály

2 órája

Minek passzolni, ha pontrúgásból is ér gólt lőni?!

Címkék#Labdarúgás - Megyei I. osztály#Kakasd SE#Dombóvári LK

A vármegyei I. osztályú focibajnokságban az újonc Dombóvári LK elvitte a három pontot Kakasdról.

Teol.hu

A vendégek három gólt szereztek pontrúgásból, és újabb győzelmükkel ott loholnak az éllovas Nagymányok és Bölcske nyomában. 

Őszi Tamás (jobbról) csereként állt be a dombóvári csapatba Fotó: Máté Réka

Kakasd SE–Dombóvári LK 1–4 (1–2). Kakasd, v.: Farkas R. (Zászlósi, Szabó P.)
Kakasd: Zsiga– Réti (Sebestyén M., 75.), Bús, Mayer, Török Á., Grassy (Szilágyi, 53.), Hucker, Mácsik, Sztehló (Csergő, 75.), Kvanduk J. (Róczó, 53.), Werb. Játékos-edző: Bózsó Gábor
Dombóvár: Karádi– Várai, Sólyom, Hovorka, Illés, Kierdorf, Szakó, Dürvanger (Magyarosi, 89.), Kardos (Borbély, 83.), Végh (Orsós A., a szünetben), Nagy Á. (Őszi, 52.). Játékos-edző: Kis Dániel
A hat mezőnyjátékosát nélkülöző hazai csapat mezőnyben egyenrangú ellenfele volt a Dombóvári LK-nak, amely három gólt szerzett pontrúgásból, ezzel megérdemelten vitte el a három pontot. 
Gólszerzők: Bús (45.), illetve Kardos (48., 73.), Dürvanger (8.), Végh (31.). Jók: Sztehló, Róczó, illetve Várai, Hovorka, Végh P. 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu