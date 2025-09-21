Minek passzolni, ha pontrúgásból is ér gólt lőni?!

A vendégek három gólt szereztek pontrúgásból, és újabb győzelmükkel ott loholnak az éllovas Nagymányok és Bölcske nyomában.

Őszi Tamás (jobbról) csereként állt be a dombóvári csapatba Fotó: Máté Réka

Kakasd SE–Dombóvári LK 1–4 (1–2). Kakasd, v.: Farkas R. (Zászlósi, Szabó P.)

Kakasd: Zsiga– Réti (Sebestyén M., 75.), Bús, Mayer, Török Á., Grassy (Szilágyi, 53.), Hucker, Mácsik, Sztehló (Csergő, 75.), Kvanduk J. (Róczó, 53.), Werb. Játékos-edző: Bózsó Gábor

Dombóvár: Karádi– Várai, Sólyom, Hovorka, Illés, Kierdorf, Szakó, Dürvanger (Magyarosi, 89.), Kardos (Borbély, 83.), Végh (Orsós A., a szünetben), Nagy Á. (Őszi, 52.). Játékos-edző: Kis Dániel

A hat mezőnyjátékosát nélkülöző hazai csapat mezőnyben egyenrangú ellenfele volt a Dombóvári LK-nak, amely három gólt szerzett pontrúgásból, ezzel megérdemelten vitte el a három pontot.

Gólszerzők: Bús (45.), illetve Kardos (48., 73.), Dürvanger (8.), Végh (31.). Jók: Sztehló, Róczó, illetve Várai, Hovorka, Végh P.



