Morgen Ferdinánd Emléktorna

A cseh Basket Brno szerezte meg a harmadik helyet a tartalékos OSE Lions ellen (képgalériával)

A cseh Basket Brno szerezte meg a harmadik helyet a Morgen Ferdinánd Emléktornán, miután legyőzte az MVM-OSE Lions együttesét.

A cseh élvonal előző kiírásának ezüstérmese, a Basket Brno nagy lendülettel kezdett a három sérült játékosa miatt csak két légióssal kiálló MVM-OSE Lions ellen. 

 

Gage Davis és Brandon Randolph edzéseket hagyott ki a héten, így velük nem számolhatott Forray Gábor edző a bronzmeccsen. A második negyedre a bányászvárosiak felvették a ritmust, és a játékrészben 15 pontot dobó Shaun Doss Jr. vezérletével a nagyszünetre felzárkóztak. A fordulás után folytatódott a dobópárbaj: Szabadfi Márk és Ismet Sejfic villanásaival próbálta tartani a lépést a piros-fekete gárda, s csak a záró felvonásban lett két számjegyű különbség a csapatok között.

Morgen Ferdinánd Emléktorna, bronzmérkőzés

Basket Brno–MVM-OSE Lions 100–80 (26–18, 22–26, 32–27, 20–9)
OSE: Sejfic 24, Doss 23, Szabadfi 14, Balsay 6, Sövegjártó 5, Peringer 4, Ruják 3, Csuti 1, Kristyák. 

Fotók: Molnár Gyula

 

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
