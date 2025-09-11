Idén is megemlékeznek fiatalon elhunyt tehetségükről a paksiak 

Pénteken kezdődik a 13. Morgen Ferdinánd Emléktorna, melyet zsinórban harmadszor nyerne meg az Atomerőmű SE. A paksi csapat 2023-ban drámai csatában a Kaposvári KK-t, egy évvel később a horvát Osijeket küzdelmes mérkőzésen győzte le a torna fináléjában.

Benke Szilárd jó teljesítményt nyújtott a tavalyi Morgen Ferdinánd Emléktorna döntőjében

Fotó: Molnár Gyula

A paksi és a magyar kosárlabdázás nagy tehetsége, Morgen Ferdinánd 2012-ben hunyt el. Mindössze 21 éves volt a válogatottságig is eljutott erőcsatár, aki szívműtétje után halt meg. A paksi klub azóta minden évben minitornával emlékezik Morgen Ferdinándra, az idei a tizenharmadik lesz a sorban, amelyre az Alba Fehérvár, az oroszlányi MVM-OSE Lions és a cseh Basket Brno érkezik. Csakúgy, mint az ASE, az Alba Fehérvár kerete is alaposan átalakult a nyáron, sőt a kispadon is új edző foglal helyet, Alejandro Zubillaga-t Lluis Riera Martí váltotta.

A Morgen Ferdinánd Emléktorna a fiatalon elhunyt játékosnak állít emléket

Az ASE a felkészülés során legyőzte az NB I/B-s Fót együttesét, otthon kikapott a Kaposvártól, a hétvégén pedig a nyíregyházi Sitku Ernő Emléktornát nyerte meg Aleksandar Joncevski vezetőedző alakulata. Az Oroszlány szintén kupasikerrel a tarsolyában vesz részt az eseményen, a hazai rendezésű Bányász Kupa döntőjében a Körmendet győzte le Forray Gábor edző gárdája.

A kétnapos viadalon pénteken az Alba Fehérvár a Basket Brnóval méri össze az erejét, míg a másik ágon az Atomerőmű SE az OSE Lions-szal csap össze. Szombaton először bronzmeccset, majd döntőt vívnak a csapatok.

A torna programja

Péntek: Alba Fehérvár–Basket Brno 16, megemlékezés 18, Atomerőmű SE–MVM-OSE Lions 18.30.

Szombat: bronzmérkőzés 16, döntő 18.30. A találkozókra a belépés ingyenes.