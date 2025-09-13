Zsinórban harmadszor nyerte meg az emléktornát az ASE (képgalériával)

Az ASE parádés első negyedet produkált. A két középső etapot ugyan elbukta a piros-kék alakulat, de az utolsó tíz percet ismét behúzták Benke Szilárdék, így zsinórban harmadszor nyerték meg az emléktornát.

Benke Szilárd és Vojvoda Dávid az emléktorna döntő meccsén

Fotó: Molnár Gyula

Morgen Ferdinánd Emléktorna, döntő

Atomerőmű SE–Alba Fehérvár 98–93 (29–15, 21–29, 23–26, 25–23)

ASE: Benke 32/12, Bluiett 18/12, Hicks 17/3, Krivacevic 10, Edosomwan 10, Révész 9, Géringer 2, Nagy, Halmai, Cohill. Edző: Aleksandar Joncevski