Morgen Ferdinánd Emléktorna

59 perce

Zsinórban harmadszor nyerte meg az emléktornát az ASE (képgalériával)

Címkék#morgen ferdinánd emléktorna#Atomerőmű SE#kosárlabda#Alba Fehérvár

Parázs hangulatú meccsen az Atomerőmű SE nyerte meg a Morgen Ferdinánd Emléktorna döntőjét, miután nagy csatában legyőzte a szomszédvár Alba Fehérvár gárdáját.

Az ASE parádés első negyedet produkált. A két középső etapot ugyan elbukta a piros-kék alakulat, de az utolsó tíz percet ismét behúzták Benke Szilárdék, így zsinórban harmadszor nyerték meg az emléktornát.  

Benke Szilárd és Vojvoda Dávid az emléktorna döntő meccsén
Fotó: Molnár Gyula

Morgen Ferdinánd Emléktorna, döntő

Atomerőmű SE–Alba Fehérvár 98–93 (29–15, 21–29, 23–26, 25–23)
ASE: Benke 32/12, Bluiett 18/12, Hicks 17/3, Krivacevic 10, Edosomwan 10, Révész 9, Géringer 2, Nagy, Halmai, Cohill. Edző: Aleksandar Joncevski

Morgen Ferdinánd Emléktorna, döntő

Fotók: Molnár Gyula

 

 

