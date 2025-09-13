Morgen Ferdinánd Emléktorna
Zsinórban harmadszor nyerte meg az emléktornát az ASE (képgalériával)
Parázs hangulatú meccsen az Atomerőmű SE nyerte meg a Morgen Ferdinánd Emléktorna döntőjét, miután nagy csatában legyőzte a szomszédvár Alba Fehérvár gárdáját.
Az ASE parádés első negyedet produkált. A két középső etapot ugyan elbukta a piros-kék alakulat, de az utolsó tíz percet ismét behúzták Benke Szilárdék, így zsinórban harmadszor nyerték meg az emléktornát.
Morgen Ferdinánd Emléktorna, döntő
Atomerőmű SE–Alba Fehérvár 98–93 (29–15, 21–29, 23–26, 25–23)
ASE: Benke 32/12, Bluiett 18/12, Hicks 17/3, Krivacevic 10, Edosomwan 10, Révész 9, Géringer 2, Nagy, Halmai, Cohill. Edző: Aleksandar Joncevski
Fotók: Molnár Gyula
