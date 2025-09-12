szeptember 12., péntek

XIII. Morgen Ferdinánd Emléktorna

3 órája

Kiütötte az oroszlányiakat, sorozatban harmadik végső sikerére hajthat az ASE (galéria)

Címkék#morgen ferdinánd emléktorna#Morgen Ferdinánd#ASE (kosár)#Atomerőmű SE

Első sikerét aratta saját közönsége előtt az újraformálódó Atomerőmű SE, amely a kaposváriak ellen elveszített felkészülési mérkőzés után a XIII. Morgen Ferdinánd Emléktorna elődöntőjében 91–68-ra legyőzte az MVM-OSE Lions csapatát.

xiii. morgen ferdinánd emléktorna paks atomerőmű se
Zena Edosomwan (labdával) a paksiak legeredményesebb játékosa volt a XIII. Morgen Ferdinánd Emléktorna elődöntőjében
Fotó: Molnár Gyula

Alekszandr Joncevszki gárdája az első tíz percben harminc pontot tett az eredményjelzőre, a félidőre pedig már tizenhat egységgel ment az oroszlányiak előtt. Az utolsó felvonásra 74–48-ra fordultak a felek, végül az amerikai Zena Edosomwan vezérletével magabiztosan győztek a paksiak. A center 19 pontja mellé leszedett 9 lepattanót és kiosztott öt gólpasszt, amivel – a 16 pontot jegyző és 5 asszisztot adó Benke Szilárddal holtversenyben – 23-as VAL-értékkel zárta az elődöntőt.

Az Atomerőmű SE ellenfele az Alba Fehérvár lesz a szombaton 18.30 órakor kezdődő fináléban, a bronzmérkőzésen az Oroszlány a cseh Brnóval találkozik 16 órától a Gesztenyés úti sportcsarnokban.

XIII. Morgen Ferdinánd Emléktorna, elődöntő

Atomerőmű SE–MVM-OSE Lions 91–68 (30–14, 26–18, 18–16, 17–20)
Paks, 500 néző. V.: Győrffy, Farkas P., Radnóti
ASE: Hicks 10/6, Bluiett 14/9, Benke 16/12, Révész 4, Edosomwan 19. Csere: Michell 6/3, Halmai 5/3, Krivacevic 9, Cohill 4, Géringer 2, Arnold B. 2, Nagy D.
Az Oroszlány legjobb dobói: Doss Jr. 19, Sövegjártó 16/12, Sejfic 13/3

XIII. Morgen Ferdinánd Emléktorna, megnyitó

Fotók: Molnár Gyula

Morgen Ferdinánd Emléktorna, elődöntő: Atomerőmű SE–MVM-OSE Lions

Fotók: Molnár Gyula

 

 

