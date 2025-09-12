Kiütötte az oroszlányiakat, sorozatban harmadik végső sikerére hajthat az ASE (galéria)

Első sikerét aratta saját közönsége előtt az újraformálódó Atomerőmű SE, amely a kaposváriak ellen elveszített felkészülési mérkőzés után a XIII. Morgen Ferdinánd Emléktorna elődöntőjében 91–68-ra legyőzte az MVM-OSE Lions csapatát.

Zena Edosomwan (labdával) a paksiak legeredményesebb játékosa volt a XIII. Morgen Ferdinánd Emléktorna elődöntőjében

Fotó: Molnár Gyula

Alekszandr Joncevszki gárdája az első tíz percben harminc pontot tett az eredményjelzőre, a félidőre pedig már tizenhat egységgel ment az oroszlányiak előtt. Az utolsó felvonásra 74–48-ra fordultak a felek, végül az amerikai Zena Edosomwan vezérletével magabiztosan győztek a paksiak. A center 19 pontja mellé leszedett 9 lepattanót és kiosztott öt gólpasszt, amivel – a 16 pontot jegyző és 5 asszisztot adó Benke Szilárddal holtversenyben – 23-as VAL-értékkel zárta az elődöntőt.

Az Atomerőmű SE ellenfele az Alba Fehérvár lesz a szombaton 18.30 órakor kezdődő fináléban, a bronzmérkőzésen az Oroszlány a cseh Brnóval találkozik 16 órától a Gesztenyés úti sportcsarnokban.